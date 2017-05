Le « Pitch » ou comment assurer la présentation de son projet d’entreprise

Pour persuader un investisseur de miser son argent sur votre projet, persuadez un orateur de talent de faire partie de votre équipe, ou un journaliste d’écrire un sujet sur votre entreprise, il faut bien présenter son projet dans un laps de temps très court . Savoir comment préparer un « pitch » en 5 points avec CAMERPOST.

Retenir l’essentiel

Comme le but du pitch consiste à parler de son projet en un minimum de temps, il faut enlever tout ce qui est superflu :

– pas de termes techniques

– Des phrases courtes et bien construites

– Faire des phrases le plus facile possible à comprendre

– Il faut insérer une phrase incitant à une question de l’audience pour un approfondissement, mais non à une vérification de ce qui est dit.

Résumer ses idées en trois points

– structurer ses idées en 3 points essentiels

– Les écrire en amont de la présentation

– les répéter au moins 3 fois également :

* au moment de l’introduction, s’exprimer de manière très brève

* dans le développement, être plus explicite sans étalement

* La conclusion doit assurer que le message est bien passé

Mettre en relief le concret

– enlever tout ce qui est complexe et abstrait de sa présentation

– se baser sur un fait réel, concret de la vie quotidienne pour proposer une solution

– un « storytelling » ou le fait de raconter une petite histoire sur les premiers pas de l’entreprise convient également pour captiver l’attention de l’audience. Les premières réactions de joie pour avoir résolu le problème des premiers clients sont à appuyer.

Toujours « affronter » l’assistance

– se tenir droit, les bras le long du corps

– Regarder l’audience dans les yeux, éviter de se retourner pour voir les slides. Ils sont censés être appris par cœur, car ils ne doivent comporter que des images ou un minimum d’écrit très visible pour l’assistance.

– varier l’intonation de la voix afin de maintenir l’attention sur soi

Beaucoup s’entraîner

– répéter pour voir ses tics et éviter ses tracs

– recourir à un dictaphone ou une caméra aide à l’autocorrection.

