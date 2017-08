Partis ensemble du Cameroun, un couple traverse l’enfer libyen

Ils s’appellent Lydia et Akhet, ils sont tous les deux Camerounais et ont quitté leur pays en novembre 2016, après les émeutes de Bamenda, dans l’ouest du Cameroun. Vendus par un trafiquant à un groupe libyen, ils sont restés huit mois enfermés dans un camp non loin de Sabha, dans le sud de la Libye.

Un calvaire. Le mot reviendra plusieurs fois dans la conversation. Lydia et Akhet, respectivement 19 et 20 ans ont vécu un “calvaire” en Libye. C’était il y a quelques mois à peine, de décembre 2016 à juin 2017. Pendant huit mois, le jeune couple a été enfermé dans une prison du sud du pays. Un lieu sans existence légale ni officielle. Lydia et Akhet disent avoir été “vendus” par l’homme qui leur servait de chauffeur. “Au début, je ne savais même pas que j’étais en Libye, raconte Lydia. Mais quand j’ai vu les visages des geôliers, j’ai compris qu’ils étaient Libyens… Les prisonniers, eux, ils étaient tous Noirs, comme nous.”

Tout a commencé au Cameroun, dans l’ouest du pays. En novembre 2016, des émeutes éclatent à Bamemda, une région majoritairement anglophone où le jeune couple vit. “Nous avions une boutique là-bas, mais tout a été détruit pendant les violences, on a tout perdu”. Lydia, blessée au dos pendant les manifestations, fuit le pays avec Akhet. Pour les aider, le couple s’appuie sur un “ami” qui leur promet de les mettre à l’abri. “Il nous disait qu’il allait nous conduire quelque part où nous n’aurions plus de problèmes. On ne s’est pas méfié de lui”, explique Akhet qui, à ce moment-là, s’inquiète plutôt de l’état de santé de sa compagne.

“Je ne savais même pas qu’on était en Libye”

“Il nous a emmenés au Nigéria. Nous sommes allés dans un hôpital quelques jours, puis quand mon état de santé s’est amélioré, on est partis vers Niger”, continue Lydia. Les trois compagnons de route se dirigent vers le désert saharien. Sans le savoir, dans l’immensité de la zone désertique, le couple passe la frontière et arrive en Libye. C’est là que les choses se gâtent. “On a vu le chauffeur qui s’est arrêté auprès d’un groupe. On roulait depuis longtemps… J’ai vu une transaction, de l’argent liquide qui passaient de mains en mains”, se rappelle Akhet. “On ne savait pas où on était, je pensais qu’on était au Niger….”, ajoute Lydia, en coupant la parole à son compagnon. “Ils nous a vendus”.

Après la transaction, le couple est emmené dans un camp. Ils apprendront plus tard qu’ils sont dans la région de Sabha, dans le sud du pays. Une région tristement connue des ONG pour avoir rétabli des “marchés aux esclaves”, où les migrants africains se monnayent entre 150 et 300 dollars.

Violée une dizaine de fois

“On nous a séparés. J’étais avec les femmes, lui avec les hommes”. Le quotidien est un enfer. Il y a les coups de fouet, l’humiliation constante, les seaux d’eau renversés sur eux quand les prisonniers réclament à boire. Comme des milliers d’autres migrants d’Afrique subsaharienne, Lydia et Akhet sont battus et rançonnés. “Ils m’ont dit d’appeler mes parents pour qu’ils envoient de l’argent. Je leur ai dit qu’ils n’avaient pas d’argent… Alors ils me frappaient”. Puis, Lydia a été violée. “Une dizaine de fois”, ajoute-t-elle, d’une voix sombre, sans larme.

De ces agressions sexuelles à répétition, elle garde aujourd’hui des séquelles. “Ma femme est malade. Elle a une infection rénale. Il lui faut beaucoup de médicaments”, explique Akhet. Ce dernier, à l’autre bout du camp, ne sait rien du calvaire que vit sa compagne. Il ne sait même pas si elle est vivante. Son quotidien n’est pas meilleur. “On ne nous donnait pas à manger tous les jours. C’était un calvaire. Il y a des gens qui mourraient parce que leur famille n’envoyait pas d’argent. Certains ont été exécutés par balle. Je pense qu’ils voulaient faire des exemples.”

Demander l’asile en Belgique

Le couple parvient à s’enfuir grâce à une révolte dans le camp, expliquent-ils. “On a entendu des coups de feu, il y a eu une émeute. J’ai couru pour me mettre à l’abri et j’ai retrouvé Lydia”, raconte Akhet. Les deux jeunes s’échappent, sortent de la ville et atteignent les côtes grâce à l’aide d’un Libyen. “Il nous a dit d’aller vers la mer, qu’il allait nous mettre là-bas dans un bateau”.

Là encore, Lydia et Akhet ne savent pas vraiment où ils vont. Ils n’ont pas préparé leur exil. “Je n’avais pas compris qu’il y avait l’Europe derrière. J’étais souffrante et choquée, je voulais juste quitter ce pays”, précise Lydia. Récupérés en mer par le navire humanitaire Aquarius, en juin 2017, ils patientent aujourd’hui en Italie, dans un centre d’accueil de la ville de Settimo Torinese, non loin de Turin. Le couple souhaite désormais rejoindre la Belgique, y demander l’asile, et se marier là-bas. “Ça fait trois ans qu’on est ensemble, on a traversé toutes ces épreuves, il faudrait une fin heureuse”. Et un nouveau départ.

