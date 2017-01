Partenariat économique : le Cameroun bénéficie de plus de 6 milliards F CFA de l’ Union Européenne

PARTAGES

Une convention a été signée mercredi à Yaoundé dans le but de renforcer les capacités de la société civile.

L’Union européenne et le Cameroun avancent main dans la main. Le gouvernement et l’U.E ont noué un partenariat mercredi 25 janvier au ministère de l’économie à Yaoundé. Le montant de cette convention s’élève à 6,641 milliards de francs CFA. L’apport de l’U.E. est de 6,559 milliards contre 82 pour le Cameroun. L’objectif étant de moderniser l’État civil et renforcer les capacités de la société civile.

La société civile fortement représentée à cette occasion en est le grand bénéficiaire. Plus de 300 organisations de la société civile sont affiliées à la commission nationale des droits de l’homme et des libertés. Cette action va » d’avantage contribuer au renforcement des capacités de ces organisations. Et la société civile joue un grand rôle dans la promotion de la protection des droits de l’homme » s’est réjoui Tiemouta Divine Mbanda, président de la commission nationale des droits de l’homme et des libertés.

De plus elle devra aider le gouvernement à rendre compte. « Elle nous permettra de nous outiller et aider le gouvernement à rendre compte vis-à-vis des droits des peuples » a souligné Christine Andela, représentante de l’ONG Jeudi de Cotonou.

Le fonds des nations unies pour l’enfance a révélé, après étude, que 10℅ de naissances n’étaient pas déclarées au Cameroun. Une réforme de l’État civil est envisagée. « Ce financement vient à point nommé pour renforcer le système de réforme de l’État civil au Cameroun » annonce le président du bureau national de l’État civil.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga