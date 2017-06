People : Oumou Sangaré, encore plus engagée avec son album “Mogoya”

Oumou Sangaré figure parmi les chanteuses maliennes les plus connues à travers le monde. Cette célébrité a conquis le coeur du public grâce à sa voix en or et aux paroles de ses chansons. Dans sa musique, elle parle des problèmes du peuple africain et du monde d’aujourd’hui. Avec son nouvel album Mogoya, la chanteuse essaie de toucher plus de monde en intégrant le style occidental à sa musique. Plus de détails sur CAMERPOST.

Album Mogoya avec une tonalité occidentale

Après 8 années de silence, Oumou Sangaré revient sur le devant de la scène avec son nouvel album intitulé Mogoya. Dans cet album, l’artiste parle des différents sujets qui lui tiennent à cœur comme le combat contre la pauvreté, la paix au Mali et les droits des femmes en Afrique.

Avec cet album Mogoya, la diva malienne essaie de toucher un public plus jeune. Elle a intégré le style occidental dans sa musique tout en gardant son identité. Pour que l’album réponde aux exigences de son public, Oumou Sangaré a travaillé avec des artistes de renom. La réalisation de cet album s’est effectuée avec la collaboration du collectif de musiciens français ALBERT et du batteur Tony Allen.

Le parcours professionnel d’Oumou Sangaré

Oumou Sangaré est une artiste malienne née à Bamako en 1968. À l’âge de 5 ans, elle se fait remarquer du grand public grâce à ses talents de chanteuses en gagnant la finale des écoles maternelles de Bamako.

Abandonnée par son père, elle a dû travailler très tôt pour aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille. Oumou Sangaré chantait dans la rue tout en vendant de l’eau.

C’est grâce à son travail dans la rue qu’Oumou Sangaré a connu le producteur sénégalais Ibrahima Sylla. En 1986, elle enregistre son premier album. L’album ne sort qu’un an plus tard, car la bande a été égarée. À sa sortie, il a eu un énorme succès.

Comme la musique d’Oumou Sangaré évoque les problèmes du peuple africain, elle a pu conquérir facilement le cœur du public. Dans ces chansons, elle parle souvent des droits des femmes en raison de ses souffrances d’enfance.

