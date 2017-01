Open d’Australie : Roger Federer remporte son 18e titre du Grand Chelem en battant Rafael Nadal en cinq sets

Rafael Nadal et Roger Federer se sont battus à travers les plus grandes arènes de tennis du monde pour offrir aux fans de tennis le meilleur de ce jeu.

Après les 34 précédentes rencontres (23-11 pour l’Espagnol), Rafa et Roger ont réussi à remonter le temps à Melbourne une fois de plus, en atteignant leur 9ème finale du Grand Chelem (11 ans après le premier à Paris) dans ce qui sera rappelé comme l’un des matchs les plus importants de l’histoire du tennis. La foule sur Rod Laver Arena a été témoin d’un autre classique de tennis de ces deux rivaux exceptionnels, et après 3 heures et 37 minutes, Roger Federer a remporté un 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3 triomphe pour son 18e Grand Chelem et la première depuis Wimbledon 2012 (il a perdu 3 finales entre les deux).

Par © CAMERPOST