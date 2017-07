Observation de requins blancs : une attraction touristique prisée en Afrique du sud

L’Afrique du Sud ou la baie de Van Dycks abriterait aujourd’hui la plus importante concentration de requin blanc dans le monde. Une affluence qui naturellement a donné des idées de business à certains habitants : la plongée avec les requins. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attraction attire beaucoup de curieux et d’amateurs de sensation forte. Le point avec CAMERPOST.

La baie de Van Dycks : une zone riche en proies

C’est en Afrique du Sud que se trouve, depuis peu, l’une des attractions les plus prisées des amateurs de sensations fortes : la plongée avec les célèbres requins blancs. Cette nouvelle activité a été créée en raison de la forte concentration de requins dans la baie de Van Dycks, à deux heures à peine de la ville du Cap. En effet, c’est dans cette baie que se trouverait aujourd’hui la plus importante affluence de requins blancs dans le monde. Plus de 1 000 requins rôderaient en effet dans les environs. Cette particularité !!! La baie de Van Dycks la doit surtout aux phoques qui s’y sont installés par milliers. Des mammifères marins qui figurent assurément parmi les proies préférées des requins.

Plongée avec les requins : âme sensibles, s’abstenir !

Dans la baie de Van Dycks, le concept de la plongée avec les requins attire curieux et amateurs de frissons. Car oui, comme son nom l’indique, la plongée permet d’observer et d’être au plus près de ces prédateurs, tout en étant parfaitement protégé. Pour se faire, les organisateurs commencent par jeter une cage en acier à la mer. Habillés de leurs combinaisons de plongée, les participants se jettent à l’eau pour s’installer dans la cage. Les organisateurs lancent ensuite un leurre à l’allure de phoque à l’eau pour attirer un, voire plusieurs requins. Attirés par l’aspect du leurre, les requins s’approchent et inspectent quelques secondes la cage, avant de repartir. Même si les requins ne restent que peu de temps, la montée d’adrénaline est garantie.

