Une nouvelle équipe dirigeante pour rehausser les performances d’Ecobank Cameroun

De l’avis des observateurs, Ecobank Cameroun a accru ses performances en 2016 malgré une situation économique mitigée, marquée par la baisse du cours du pétrole et la situation sécuritaire dans le Septentrion du fait des attaques de la nébuleuse secte Boko Haram. Des performances qui vont être rehaussées avec la nouvelle équipe dirigeante. CAMERPOST fait le point.

Un comité de direction constitué à 100% de Camerounais

Au rang de ceux qui vont désormais piloter Ecobank Cameroun, se trouve Me Akere Muna. Un autre titre dans la carnassière de l’inoxydable juriste camerounais. Me Akere Muna a été installé dans ses fonctions du président du conseil d’administration d’Ecobank et Gwendoline Abunaw au poste de Directrice Générale. Célestin Tawamba, acteur économique bien connu de la place, a au nom des hommes d’affaires camerounais, demandé au nouveau top management d’Ecobank de sortir du financement à garantir pour financer davantage de projets.

Me Akere Muna a été choisi à cause de son expérience en termes de maîtrise des réseaux internationaux. Gwendoline Abunaw en remplacement de Moustapha Fall a officiellement pris fonction à la tête de la filiale camerounaise. Elle n’est pas la seule à déposer ses bagages au top management. Le nouveau comité de direction de la branche d’Ecobank au Cameroun est constitué à 100% de Camerounais. Le trio a été présenté aux capitaines d’industries de la capitale économique il y a quelques jours. La communauté des affaires de Douala a demandé aux nouveaux dirigeants d’Ecobank de prendre les risques.

La maison mère du groupe bancaire panafricain Ecobank vers de nouveaux challenges

Plus loin, c’est Ecobank Transnational Incorporated, la maison mère du groupe bancaire panafricain Ecobank, qui dispose de filiales dans 33 pays africains dont le Cameroun, qui vient de signer avec le distributeur de produits pétroliers OiLibya, présent dans 18 pays en Afrique, un partenariat en vue de la distribution de services bancaires numériques, apprend-on dans un communiqué officiel. A la faveur de ce partenariat, les terminaux de payement électronique (Tpe) et les distributeurs automatiques de billets (Dab) d’Ecobank devraient débarquer dans les stations-service OiLibya.

Au Cameroun, Ecobank se positionne ainsi sur le réseau OiLybia, après la SCB Cameroun, filiale d’Attijariwafa Bank, qui exploite le réseau Total ; ou encore UBA Cameroun, qui est récemment entré en partenariat avec le pétrolier camerounais Tradex, pour la distribution des produits financiers numériques.

