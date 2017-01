Nouvelle année 2017 : Message de la Présidente de la Commission de l’Union africaine, S. E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma

L’année 2016 a été particulièrement riche en événements pour la Commission de l’Union africaine alors qu’elle poursuit ses efforts dans la mise en oeuvre du premier Plan décennal de mise en oeuvre de l’Agenda 2063 de l’Afrique. Nous avons été très heureux de constater les initiatives prises par les États membres de l’Union africaine ainsi que les Communautés économiques régionales afin d’intensifier l’internalisation de l’Agenda 2063. Manifestement, il reste encore beaucoup à faire pour traduire concrètement les aspirations qui y sont contenues et transformer réellement la vie des Africains sur le continent et dans la diaspora.

Notre aspiration concernant la libre circulation des personnes autour du continent a bénéficié d’une impulsion considérable en 2016. Nous félicitons de nouveau le Ghana, la Namibie, le Bénin et le Togo, qui ont entrepris des démarches pour se joindre au Rwanda, à Maurice et aux Seychelles en accordant à tous les Africains une exemption de visa à l’entrée. Nous espérons qu’un plus grand nombre de pays délivreront, en 2017, aux ressortissants africains un visa à l’arrivée, alors que nous envisageons de mettre un passeport africain à tous les citoyens africains, conformément aux lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Le 27e Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, accueilli par le Rwanda, a été le meilleur que nous ayons eu. Nous devons garder les yeux fixés sur les enjeux d’intérêt commun tout en essayant de faire mieux au cours des prochains Sommets et reunions. Le Sommet de Kigali a été particulièrement une réussite avec le lancement du passeport africain ; les décisions prises sur le financement de l’Union africaine grâce à une imposition des 0, 2 % sur les biens éligibles ; sur la Zone de libre-échange continentale, avec la nomination des juges de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

Par ailleurs, le Sommet de Kigali a attribué au Président Paul Kagame du Rwanda la responsabilité de mener la réforme de l’Union africaine. Une Union africaine réformée et une Commission restructurée renforceraient la capacité de notre organisation continentale de mettre en oeuvre l’Agenda 2063 de manière efficace et pertinente, répondant ainsi aux aspirations des Africains.

Se déroulant sous le thème « Année des droits de l’homme en Afrique, avec un accent particulier sur les droits des femmes », l’année 2016 a été marquée par des jalons importants à l’échelle continentale et mondiale en ce qui concerne l’égalité entre les faits et l’autonomisation des femmes.

Le thème retenu pour 2017 est le suivant : « Exploiter le dividende démographique grâce à l’investissement dans la jeunesse ». Les jeunes représentent plus de 70 % de la population africaine et demeurent une composante importante de nos ressources les plus précieuses. Nous nous réjouissons à l’avance de pouvoir oeuvrer avec les Communautés économiques régionales, la société civile, les organes de l’Union africaine, les États membres ainsi que tous nos partenaires pour faire avancer notre programme pour les jeunes.

Restant fidèle au thème, la Commission de l’Union africaine mène une campagne ciblée visant à mettre fin au mariage des enfants et veillant à ce que les filles ne soient pas empêchées d’aller à l’école. L’Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité a également lancé une campagne pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes au Soudan du Sud, réagissant aux atrocités commises contre les femmes et les enfants au Soudan du Sud dans un environnement de conflit.

Nous avons répété à maintes reprises que l’Afrique et le monde ne peuvent se croiser les bras et être témoins des souffrances infligées aux enfants, aux femmes, aux hommes et aux jeunes au Soudan du Sud. Trop c’est trop ! Les Africains méritent mieux que cela et nous devons tous œuvrer vers l’avènement de jours meilleurs, de la paix, de la stabilité et du développement non seulement au Soudan du Sud mais également au Burundi, en République Centrafricaine, en Gambie et en d’autres pays encore. Nos populations méritent une paix et un développement durables.

Il est du devoir de nos gouvernements et de nos dirigeants de protéger les groupes vulnérables, de servir le peuple au lieu d’être la cause de leurs souffrances et de la régression de leurs conditions.

Plusieurs élections ont été organisées avec succès dans nos États membres. Nous félicitons les peuples et les gouvernements concernés pour leur engagement à chaque élection, assurant une transition harmonieuse et franchissant encore une étape vers la réalisation de l’esprit et de la lettre de la Charte africaine des élections, de la gouvernance et de la démocratie. Nous exhortons les États membres, dans les cas de litiges liés aux élections, à respecter la volonté du peuple ainsi que leurs obligations nationales et internationales, et à recourir aux moyens non-violents et juridiques pour résoudre de tels litiges.

L’Union africaine demeure déterminée avec ses États membres pour assurer le rétablissement d’une paix durable au titre du projet phare de l’Agenda 2003, celui de Faire taire les armes d’ici 2020.

En 2017, nos Chefs d’État et de Gouvernement choisiront un nouveau Président/une nouvelle Présidente pour la Commission de l’Union africaine lors de leur 28e Sommet à Addis-Abéba en Éthiopie.

Pour la première fois, les cinq candidats à la présidence ont participé à un débat télévisé en direct, appelé MjadalaAfrika. Ce débat a été organisé par l’Académie du leadership de l’Union africaine le 9 décembre 2016. Les citoyens africains ont ainsi eu l’occasion d’entendre leur nouveau Président/nouvelle Présidente parler de ses perspectives pour la Commission et pour l’Union. C’est un événement sans précédent qui constitue un jalon important dans l’histoire de la Commission. Nous espérons pouvoir organiser d’autres débats de même nature autour d’enjeux cruciaux, notamment l’emploi, l’économie et la migration entre autres.

Je voudrais remercier l’ensemble du personnel ainsi que les gestionnaires et les amis de la Commission de l’Union africaine, pour leur appui sans faille dans la réalisation d’une Afrique prospère et paisible. Alors que nous nous approchons de la nouvelle année, je souhaite à chacun d’entre vous santé, paix et prospérité en 2017.

Nkosazana Dlamini Zuma (Dr)

Présidente, Commission de l’Union africaine

Source: African Union Commission (AUC)

