Défaite de Boko Haram : Le Nigeria va rouvrir deux artères principaux à Borno

Le gouvernement nigérian a annoncé dimanche qu’il rouvrirait formellement deux artères principaux dans l’Etat de Borno suite à la défaite de Boko Haram dans nord-est par l’armée nigériane.

Le ministre de l’Information et de la Culture, Lai Mohammed, a indiqué dans un communiqué que des officiels et des personnalités participeront à la cérémonie d’ouverture des routes Maiduguri-Gubio-Damasak et Maiduguri-Mungono-Baga.

Ces deux routes principales, qui ont été fermées en raison des activités des insurgés dans la zone, revêtent une importance stratégique pour l’économie de la région du lac Tchad.

Le président nigérian Muhammadu Buhari avait fait savoir samedi que les troupes dans la région du nord-est avaient écrasé les terroristes de Boko Haram dans leur dernier bastion dans la forêt de Sambisa.

La forêt de Sambisa, notamment la région montagneuse de Gwoza près de la frontière avec le Cameroun, a été utilisée comme un abri par le groupe terroriste.

Le groupe Boko Haram cherche à imposer une loi islamique stricte dans le nord-est du Nigeria, pays le plus peuplé de l’Afrique et le plus grand producteur de pétrole sur le continent.