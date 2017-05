Les news de Paul POGBA : Ramadan et fête des Mères

Paul Pogba, musulman et fils à maman, se rendait en pèlerinage et comble sa mère lors de la fête des Mères avant de passer à ses prochains matches de la saison. En savoir plus avec CAMERPOST.

Paul Pogba en plein Ramadan

La star internationale Paul Pogba, s’est rendue à La Mecque, en Arabie Saoudite pour son pèlerinage. Comme le mois de jeûne du ramadan a commencé ce samedi, le milieu de terrain de Manchester United s’y est rendu et a adresser ses vœux à tous ses fans. Il a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui, enveloppé de drap blanc, tenue de coutume pour les musulmans dans l’accomplissement de la Omra. Cette photo le montre devant la Kaaba, un monument se trouvant en plein centre de la Grande Mosquée de La Mecque, édifice en forme de cube autour duquel les musulmans tournent pour réaliser le rite populaire de pèlerinage.

Yeo Moriba, une mère fière et heureuse

Comme la majorité des mères, celle de Paul Pogba, a reçu une surprise de la part de son fils le dimanche 28 mai dernier. Yeo Moriba, est largement gâtée. En plus d’un immense bouquet de roses, elle reçoit en tout 5 sacs de l’icône de luxe Hermès. Trois d’entre eux font honneur au drapeau français, bleu-blanc-rouge. La fière maman a fait place à sa joie et l’extériorise par une danse passionnante entrecoupée de dabs, le fameux geste rendu populaire par Paul Pogba. Ce dernier a partagé cette scène sur Facebook, ayant provoqué un éclat de rire chez le fiston, mais aussi de nombreux sourires chez les internautes.

Pour rappel, ce footballeur de 24 ans doit se préparer aux différents matches amicaux opposant l’équipe de France au Paraguay, le 2 juin, à la Suède le 9 juin et à l’Angleterre, le 13 juin prochain. Pour se préparer, retrouver le meilleur de sa forme et mener son pays à la victoire, il s’est rendu lundi midi, comme prévu, à Clairefontaine.

