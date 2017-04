New-York : une pilule contraceptive pour lutter contre la prolifération des rats

Rongeurs aussi petits qu’envahissants et répugnants pour d’autres, les rats représentent un véritable fléau pour la plupart des foyers, et même dans les grandes villes du monde. C’est ainsi qu’à New York, l’entreprise SenesTech a choisi de tester un produit qui permettrait de mettre fin à la descendance de ces animaux nuisibles.

La contraception pour les rats : une solution à long terme

Si les pièges à rats ou autres raticides sont utilisés depuis de nombreuses décennies, ils se sont tous avérés inefficaces dans l’éradication de ce fléau. C’est dans cette optique que la municipalité de New York a choisi d’opter pour l’utilisation d’un stérilisateur pour les rats. Étant actuellement dans sa phase test, ce produit contraceptif sera d’abord testé sur une petite échelle. Sa principale fonction consistera à stopper l’ovulation des femelles de ces rongeurs. Il faut préciser que le produit n’agit que sur les rats et aucun autre animal ou humain. Toutefois, parallèlement à cette phase test, le département sanitaire de la ville de New York a fait part de son intention de maintenir toutes formes de changements structurels qui seront susceptibles de contribuer à réduire la prolifération des rats.

Les origines de cette trouvaille

New York est une grande ville où les rats prolifèrent à une vitesse ahurissante. En effet, il a été prouvé qu’au cours d’une année, 2 rats peuvent engendrer 15.000 rats. Leur omniprésence est devenue une préoccupation majeure de la municipalité. Face à la recrudescence de ces rongeurs, les plaintes n’ont eu de cesse d’augmenter depuis plus de 2 ans, ce qui a poussé la ville de New York à renforcer son programme afin de lutter pour l’éradication du phénomène. D’ailleurs, depuis quelques années, les ressources mobilisées par la ville ont considérablement augmenté pour procéder à l’assainissement et à la dératisation. Ce moyen de contraception à destination de ces rongeurs pourrait être un moyen pour lutter de manière efficace et sur le long terme contre la prolifération des rats, aussi bien dans les foyers que dans les grandes villes. Les résultats de la phase test seront dévoilés ultérieurement sur le site de CAMERPOST quant à son efficacité.

