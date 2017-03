NBA : le vieux démon de Joël Embiid refait surface

Le lion indomptable de la NBA ne jouera plus jusqu’à la fin. Pour cause. Sa blessure au genou qui l’avait privée des parquets pendant deux ans est de nouveau présente.

C’est un coup dure pour Philadelphie en particulier et les amoureux de la balle orange ! La grande révélation de la national basketball association (NBA) ne foulera plus les parquets jusqu’à la fin de la saison. « Embiid n’a pas participé à l’entraînement, son genou gauche a gonflé. Il va passer une IRM aujourd’hui et sera absent jusqu’à une date indéterminée » a récemment annoncé sa franchise sur twitter.

Après avoir passé l’IRM les dirigeants du club ont décidé de poursuivre la saison sans le pivot camerounais. Malgré les précautions (limiter le temps de jeu) prises par son équipe médicale le mal a refait surface « les examens pratiqués ont mis en évidence que l’hématome osseux s’était résorbé de façon significative, mais que la déchirure du ménisque était désormais plus prononcée. »

Pour garder son élément, le club a décidé de mettre le parquet. « Notre objectif prioritaire est de protéger sa carrière à long terme. Notre équipe médicale continue de travailler sur sa blessure. Bous fournirons donc des mises à jour pertinentes de son état de santé dès qu’elles seront disponibles » a expliqué Bryant Colangelo, président de Philadelphie.

The Process, grand favori pour être le rookie, n’a pourtant disputé que 31 matchs. Mais avec des statistiques impressionnantes (20,2 points, 7,8 rebonds et 2,5 contres de moyenne par match). Reste maintenant à savoir s’il a toujours des chances pour être désigner. Le jeune 21 ans est même passé tout près d’une sélection au All-Star game.

Le premier de la draft 2016 Ben Simmons a dû attendre deux ans avant de faire ses débuts en NBA avec Philadelphie en raison d’une blessure similaire au genou droit.

Une blessure qui fait également beaucoup de mal aux camerounais qui espéraient voir Joël Embiid avec le maillot des lions indomptables pour les éliminatoires de l’afrobasket 2017.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga