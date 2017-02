NBA All-Star Game 2017 : le camerounais Joël Embiid sera en tête d’affiche

Le pivot des Sixers sera la grande attraction du All star rising game, tournoi organisé à l’occasion du All star. L’annonce a été faite par la national basketball Association.

Pour un novice, il a surpris. Il a séduit. Il a impressionné. Au final, il est récompensé. La NBA vient de faire de lui la tête d’affiche du All Star Rising Game, match des étoiles montantes, du championnat. Joël Embiid sera la grande attraction de ce tournoi organisé dans le cadre du All Star Game prévu du 17 au 19 février à la Nouvelle Orléans.

Le pivot de Philadelphie est de toute évidence le grand favori pour décrocher le titre de meilleur rookie (débutant) de la saison. Ses performances s’améliorent au fil de la saison. Le camerounais tourne désormais à des moyennes de 19,8 points, 7,8 rebonds et 2,5 contres par match.

Le lion indomptable, dans l’équipe du reste du monde, jouera avec le pivot letton de New York Kristaps Porzingis. L’équipe de Denver, elle, sera représentée par trois joueurs avec le Serbe Nikola Jokic, le Congolais Emmanuel Mudiay et le Canadien Jamal Murray.

« The process »aura en face L’équipe des Etats-Unis. Elle sera conduite par un autre pivot, Karl-Anthony Towns (Minnesota), élu meilleur « rookie » de la saison dernière. Il sera notamment épaulé par Devin Booker (Phoenix), Myles Turner (Indiana) et deux joueurs des Lakers, Brandon Ingram et D’Angelo Russell.

Le « Rising Stars Challenge » ne concernent que les joueurs qui disputent leur première ou deuxième saison en NBA. Les équipes sont composées par les entraîneurs adjoints des trente équipes du Championnat.

Le jeune pivot de 22 ans sortira certainement le grand jeu pour oublier sa non sélection comme titulaire au All Star game. Et pourquoi pas faire craquer finalement la star du Rnb, Rihanna, qui lui avait promis un rendez-vous en cas d’une sélection à la 66 ème édition du All star au Smothie center. Ce sera la 3 ème fois que la Nouvelle Orléans abrite ce tournoi.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga