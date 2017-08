Musique : X-MALEYA en concert le 12 août à Nantes Rezé

A l’occasion de la tournée mondiale pour la célébration de ses 10 ans de carrière, l’association BITOSSO FRANCE vous présente en exclusivité le groupe X-MALEYA en concert, pour la toute première fois à LA TROCARDIERE à Nantes/Rezé le 12 août.

Le groupe X-MALEYA qui est composé d’artistes musiciens camerounais (3 chanteurs et 4 musiciens) vous propose un large répertoire de musique du monde chantée en français, anglais, franc-anglais et diverses autres langues maternelles du Cameroun.

Le groupe X-Maleya

L’univers musical du groupe est aussi varié que les origines de ses membres. Camerounais pour Roger et Auguste, métisse de père américain et de mère franco-camerounaise, pour Haïs.

C’est donc logiquement que le bassa, le français et l’anglais se retrouvent dans l’album. Chacun a sa touche commune. La jeunesse des artistes n’enlève rien à leur talent et au contraire, les pousse à proposer un travail plus pro. On remarque de leur part une véritable volonté d’offrir à leur public une musique de qualité ! Un pur bonheur!

Le 12 août c’est l’occasion de profiter d’un live de folie !!

Source : TRACE Africa par Jean Philippe