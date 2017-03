Monde : Une journée pour célébrer les rivières

La Journée internationale d’action pour les rivières se célèbre ce mardi 14 mars 2017. Une célébration qui vise à valoriser les rivières et à combattre toutes les actions humaines qui sont contre la restauration des rivières. CAMERPOST est allé chercher les origines d’une telle journée très peu connue du public. En effet, elle tire son origine d’une initiative brésilienne contre les grands barrages et les dégâts qu’ils occasionnent. Elle entend donc logiquement lutter contre les barrages et pour les rivières, pour l’eau et pour la vie.

L’idée de la journée a été adoptée lors du premier sommet international des personnes affectées par les barrages (International Meeting of People Affected by Dams). Les représentants de 20 pays ont décidé que la Journée internationale d’action aurait lieu le 14 mars, date de la journée d’action contre les grands barrages au Brésil. Tous les ans, des milliers d’individus de par le monde élèvent la voix pour honorer les rivières du monde et les personnes qui luttent pour leur protection. La Journée internationale d’action pour les rivières est un jour où les populations célèbrent les victoires comme le démantèlement des barrages et la restauration de rivières.

Bon à savoir : en français courant, une rivière est un cours d’eau d’une certaine importance, inférieure subjectivement à celle d’un fleuve, sans autre égard à son débouché. L’eau représente un élément vital pour la survie et le développement de l’Homme sur la terre. Cependant, par son activité sur l’environnement, l’homme menace gravement l’eau. C’est pourquoi l’Association pour la mise en Valeur des Rivières et les Initiatives Locales (Avril) milite pour favoriser une gestion des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes qui y sont liés (à l’image des bassins versants) dans le but d’assurer leur maintien ainsi que celui de leur biodiversité; Faire prendre conscience à différents publics de la nécessité de veiller à la préservation de ces milieux et de la qualité de l’eau. Elle estime que chacun doit connaitre, comprendre et agir de façon responsable dans son environnement proche et quotidien.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa