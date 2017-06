Ces merveilleuses plantes d’Afrique que tout le monde s’arrache

L’Afrique dispose de toute une panoplie de plantes, circulant et connues dans le monde entier,notamment grâce à leurs différentes vertus. CAMERPOST répertorie les 10 plantes phares du continent, utilisées dans le cosmétique.

L’huile d’argan : à la vertu hydratante et anti-âge, cette huile antioxydante et généreuse en vitamines E est un élément essentiel pour une bonne crème. Elle est extraite de l’arganier se retrouvant surtout au Maroc, dans sa partie sud-ouest.

Le henné : Cette plante des régions tropicales et subtropicales d’Afrique et de l’Asie du Sud s’utilise principalement pour colorer et hydrater les cheveux, les mains et les ongles.

L’Aloès Vahona : elle s’utilise pour ces vertus médicinales sur le système digestif. Dans les lieux arides de Madagascar se trouve cette plante, qui a également des vertus contre les maladies cardiovasculaires, l’asthénie, l’hypertension et l’obésité entre autres.

La pierre d’alun : tout autour de la méditerranée, surtout en Syrie, se trouvent des carrières de cette pierre, composant essentiel des déodorants.

Le Beurre de karité : ce beurre répare miraculeusement la peau. L’arbre dont il est extrait se rencontre au Burkina Faso et au Sénégal, mais le Nigeria est son producteur mondial.

Cacao : la fève du cacaoyer permet d’obtenir des produits de beauté anti-âge grâce à zzz des antioxydants. Il permet aussi, grâce à la caféine qu’il contient, de raffermir la peau ou de l’exfolier, idéale dans la lutte contre les cellulites et les vergetures.

L’Aloe vera : idéale pour traiter les infections de la peau et ralentir son vieillissement, cette plante de l’Afrique du Nord est le fameux « élixir de jouvence ».

Le Klöl : poudre de l’Égypte utilisée pour le pourtour des yeux pour avoir un regard divin

Le Moringa : son huile possède une grande vertu hydratante, idéale pour peaux irritées et sèches. Il se retrouve de l’Éthiopie à l’Afrique de l’Ouest.

Le Cumin noir : son huile est un produit phare des crèmes corporelles grâce à ses bienfaits pour la peau.

