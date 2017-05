Les meilleurs conseils pour les pneus à utiliser sur les SUV pendant l’été

L’arrivée de l’été change toujours un peu notre vie, dans les habitudes, dans les temps et dans la routine. Et c’est pareil quand on parle de notre voiture, le moyen qui nous sert pour bouger plus facilement, surtout quand il faut très chaud. Pour un parfait fonctionnement de notre véhicule il faut d’abord se prendre soin des pneus, des éléments fondamentaux à l’heure de conduire.

Dans le choix des pneus d’été, il ne faut pas oublier les critères de base, c’est à dire la bonne taille, le but de l’utilisation, la cote de vitesse ou la capacité de charge et l’attitude professionnelle des experts en magasins de pneus autorisés. Une large gamme très fonctionnelle est celle proposé par Nokian Tyres qui répond à des besoins différents. On voit ici quelques-unes de ses solutions destinées au SUV, c’est à dire les voitures les plus à la mode aujourd’hui.

Le nouveau Nokian Rockproof

Une nouveauté absolute pour les amateurs de conduite hors route, si on parle des plus grands SUV et camions légers. Ce type de pneu offre une performance stable et une durabilité extrême grâce au composé spécial Nokian Rockproof hybride, avec une capacité pour résister aux impacts et surtout aux coupes inattendues pendant un déroulement particulièrement exigeant hors route. Les prises en charge optimisées des blocs de bande de roulement permettent d’obtenir une meilleure stabilité et une maniabilité précise. Ce nouveau type de pneu sperimentale est extrêmement résistant aux coupes, grâce à un modèle de bande de roulement agressive, aux éjecteurs de pierres, et surtout grâce à la Nokian Aramid Flanc Technology, une nouvelle technologie de composition des pneus, qui assure un fonctionnement propre de toute la voiture, qui a besoin aussi de fréquents changement d’huile moteur.

Nokian ligne

Les pneus premium pour les SUV peuvent assurer un confort et un sécurité tout à fait exceptionnelles. En plus ils offrent des performances optimales sur des surfaces irrégulières et de la même manière dans la circulation urbaine, au delà d’une adhérence exceptionnelle sur la chaussée mouillée. Pour une résistance maximale et la protection contre toute défection, les flancs de ces pneumatiques ont été renforcés avec des fibres d’aramide. La faible consommation de carburant et une sensation de conduite supérieure font de ces pneus pour une chois très populaires parmi les propriétaires des Suv, qui veulent conduire sans souci et avec le grand plaisir d’un voyage confortable.

Mais, en général, maintenant que l’été s’approche, avec ses températures qui vont monter jusqu’au mois de septembre, il faut se prendre soin des pneus avec beaucoup d’attention, car pendant cette saison les performances des pneus, et donc de la voiture, peuvent changer à cause de la chaleur. Les pneus sont à la base d’un correct déroulement d’un véhicule, et surtout dans le cas des SUV c’est fondamental de les mettre toujours à point, particulièrement avant d’un long voyage, comme souvent pendant cette époque.