Les meilleures astuces pour optimiser Facebook sur son smartphone

Fort de ses 1,7 milliards d’utilisateurs actifs par mois, Facebook est assurément le réseau social le plus populaire d’entre tous. Néanmoins, force est de constater que malgré son importance parmi les indispensables du smartphone, l’application tue aussi bien l’autonomie du téléphone que la 3G/4G. Quelques astuces avec CAMERPOST.

Opter pour une version simplifiée

Les applications Messenger et Facebook sont particulièrement gourmandes. En plus de nécessiter un important volume de stockage, elles ruinent l’autonomie des batteries et pillent qui plus est les volumes 3G/4G sur Android. Heureusement, une édition allégée dite « Facebook Lite » existe. Destinée au premier abord aux pays émergents, elle est 45 fois plus légère que la version classique, avec un poids de téléchargement de 1,33 Mo seulement. Définitivement moins gourmande en données et en volume de stockage, « Facebook Lite » est compatible avec les vieux smartphones. Bien évidemment, il n’y a ni paillettes ni superflus… que les essentiels de base.

L’application de messagerie Messenger est également proposée en version Lite. Légère, rapide à installer, rapide à charger et compatible avec la plupart des smartphones Android, elle est aussi très pratique. La messagerie instantanée faisant néanmoins déjà partie intégrante de « Fabebook Lite », télécharger « Messenger Lite » est facultatif. Elle reste toutefois une bonne option, étant donné que sur « Messenger Lite », les conditions d’usage sont encore légèrement optimisées.

Contrôler le lancement des vidéos

Les vidéos sont certes divertissantes et amusantes, mais lorsqu’il y en a trop et qu’elles sont lancées automatiquement, elles deviennent rapidement irritantes. La solution ? Se donner rendez-vous dans « Paramètres » pour désactiver la lecture automatique. La désactivation est parfaitement faisable, autant sur Androïd que sur iOS. De même, il est également possible de désactiver le son des vidéos, activé automatiquement sur les fils d’actualités. Pour ce faire, il suffit sur Androïd d’aller dans l’application, de cliquer sur menu, puis Paramètres. Désactivez ensuite la « ligne Sons dans l’application ». Sur iOS, les étapes restent les mêmes. Paramètres, puis Paramètres du compte, Effets sonores et désactivez enfin la ligne Effets sonores.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite