Meilleur joueur FIFA : le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund seul Africain en lice

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est le seul footballeur africain en lice pour le trophée de Meilleur joueur FIFA de l’année 2017 dont la liste des 24 nominés a été rendue publique jeudi par la Fédération internationale de football (FIFA).

Auteur de 31 buts pour 32 matches joués en championnat, l’attaquant international du Borussia Dortmund (élite allemande) a réalisé une saison 2016-2017 réussie. Mieux, avec un total de 124 buts inscrits sous le maillot des Jaunes et Noirs, toutes compétitions confondues, Aubameyang (28 ans) est devenu le meilleur buteur étranger de l’histoire du club allemand.

Pour le prix Fifa du meilleur joueur de l’année, le Gabonais est en compétition avec des icônes du ballon rond mondial tels Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi et Luis Suarez (Barcelone),Eden Hazard (Chelsea), Manuel Neuer et Robert Lewandowski (Bayern Munich), Neymar (Paris SG) et Gianluigi Buffon (Juventus).

Le jury pour l’élection du meilleur joueur FIFA de l’année est constitué des capitaines et sélectionneurs de toutes les équipes nationales du monde, d’un panel de plus de deux cents représentants des médias du monde entier ainsi que d’un vote public ouvert aux amateurs de football sur le site officiel de la FIFA.

Après la fin de sa collaboration avec « France Football » pour le Ballon d’or en 2016, la FIFA a lancé l’année dernière ses propres prix, baptisés les « Best FIFA Awards » que sont le meilleur joueur et la meilleure joueuse ainsi que les meilleurs entraîneurs masculin et féminin de l’année.

© CAMERPOST avec APA