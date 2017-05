Masque de beauté : les multiples vertus de la banane

Nombreux sont les légumes et les fruits qui, en plus de leurs apports nutritionnels, ont des vertus bénéfiques pour la santé. Fruit sucré disponible tout au long de l’année, notamment dans les pays tropicaux, elle a un goût appréciable en bouche. CAMERPOST vous en dit plus sur les vertus de la banane.

La banane : un fruit aux apports essentiels

A, B, C et E, sont les vitamines contenues dans ce fruit. Cette composition particulière permet à la banane de réhydrater et de rétablir l’humidité de l’épiderme, surtout pour les peaux sèches ou ternes. Elle a également pour principale vertu de contribuer à maintenir l’élasticité de la peau. Outre ces vitamines, ce fruit contient également une forte teneur en antioxydants et en manganèse, qui permet de préserver la peau contre les radicaux libres responsables du vieillissement de l’épiderme. Les vertus de la banane de s’appliquent pas uniquement qu’en application externe. En effet, la consommation régulière de cet aliment permet de garder une santé de fer. Contenant 75 % d’eau, elle constitue un aliment hydratant naturel tant pour la peau que pour le corps.

Astuces pour un masque antirides à la banane réussi

La banane a des vertus à la fois hydratantes, antioxydantes et adoucissantes. Elle constitue donc un masque antirides efficace, lorsqu’elle est appliquée correctement. Voici, quelques étapes pour le réaliser :

– Écraser la peau de banane en purée. Afin d’obtenir un résultat optimal, il est possible d’y ajouter du miel, pour ces vertus cicatrisantes

– Ajouter une cuillerée à soupe de yaourt ou 2 cuillerées à soupe de jus de citron

– Étaler la mixture sur le visage après l’avoir soigneusement nettoyé

– Laisser reposer 15 à 20 minutes avant de rincer abondamment à l’eau tiède

La banane est un fruit particulièrement disponible sur le continent africain. D’ailleurs, le Cameroun est le premier producteur mondial de ce fruit. Il vous sera donc facile de la trouver, et ce, à n’importe quelle période de l’année. L’accessibilité à ce produit ne sera donc pas un problème majeur.

