Maroc : Décès de la légende du football Abdelmajid Dolmy à l’âge de 64 ans

La légende du football marocain, Abdelmajid Dolmy est décédé ce jeudi soir à Casablanca des suites d’une crise cardiaque, annonce-t-on auprès de ses proches.

Né le 19 avril 1953 à Casablanca, le Maestro Dolmy a marqué le football marocain durant trois décennies (70, 80 et 90) et s’est distingué par son talent hors du commun qui a fait de lui le seul joueur à avoir côtoyé les deux plus belles générations de l’histoire du football marocain.

De 1974 à 1988, il a été le patron du milieu de terrain des Lions de l’Atlas. Son esprit de meneur d’homme a été récompensé après le fabuleux Mondial du Mexique 1986. Ce qui lui a valu le «prix du fair-play» décerné par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le 15 octobre 1992 pour récompenser un « joueur dont la moralité et la courtoisie exemplaires le font unanimement considérer par ses partenaires ou adversaires comme un ambassadeur du football ».

Ce prix qui récompense aussi une carrière est bien beau, mais parce que l’amour des gens est le plus important, l’homme a su gagner tous les cœurs. Par sa simplicité, et son dévouement sur le terrain. Pour rester entre les siens, il a refusé les plus grands clubs, pour vivre d’amour, de football et de «Nass El Ghiwane», comme il disait avant sa mort.

Milieu défensif hors pair, Dolmy a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 1976 à Addis-Abeba avec la sélection nationale. Il a également remporté trois Coupes du Trône avec le Raja de Casablanca et participé à la Coupe du monde 1986 au Mexique avec le Maroc. Le maestro qui devait effectuer le pèlerinage à la Mecque dans quelques jours a été rappelé à Dieu.

