Maroc – CAN 2017 : Hervé Renard prêt pour la passe de trois

PARTAGES

Le sélectionneur national du Maroc peut remporter un troisième titre à la CAN.

Un sacre avec le Maroc ? Ce n’est certainement pas l’objectif premier d’Hervé Renard au Gabon. « J’ai fait de la qualification pour les quarts de finale une affaire personnelle, un objectif à atteindre. Après, on verra ce qui se passera si on se qualifie. Mais, les quarts de finale sont l’objectif prioritaire et on ne peut pas avoir d’objectif moindre que celui-là », déclarait-il récemment à des médias marocains. Cependant, il est clair que le technicien français ne cracherait pas sur un titre qui le ferait entrer dans l’histoire.

En effet, après avoir remporté la CAN avec la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015), Hervé Renard, 49 ans, pourrait réaliser la passe de trois avec autant de sélections différentes. De quoi confirmer son statut de connaisseur de l’Afrique, puisqu’il a déjà entraîné quatre sélections continentales (Zambie, Angola, Côte d’Ivoire et Maroc). En tout cas, en un an, il a su remodeler une équipe des Lions de l’Atlas plus conquérante et plus sûre défensivement.

Mais, rien ne sera facile pour le Français, surtout émotionnellement. Il affrontera, en effet, des Eléphants avec qui il a gagné le dernier titre et retrouvera le Togo entraîné par un de ses anciens mentors, Claude Le Roy. Gageons que l’ambitieux technicien, qui a le don de transmettre sa détermination à ses joueurs, saura passer outre pour, pourquoi pas, créer la surprise au Gabon.

Source : © Cameroon Tribune

Par Josiane R. MATIA