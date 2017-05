Madagascar : le Festival des baleines sur l’île Sainte-Marie

Comme chaque année à la même période, de nombreux touristes, aussi bien locaux qu’internationaux, afflueront vers l’île de Sainte-Marie, au large de la côte est de Madagascar. La principale attraction : le festival des baleines. CAMERPOST vous en dit plus.

Festival des baleines : rendez-vous du 8 au 16 juillet 2017.

À fréquence annuelle, les baleines vont converger dans les eaux chaudes de l’océan indien. Cette migration leur permettra de s’accoupler et de mettre au monde une nouvelle portée. Le mois de juillet est donc une occasion unique pour profiter du spectacle offert par les cétacés. Pour marquer, cet événement, les organisateurs, a décidé de créer un festival dédié, chaque année. En plus de l’observation des baleines, d’autres animations seront donc prévues au programme. On peut citer notamment des concerts, des défilés, des compétitions sportives et bien entendu, des visites guidées de l’île de Sainte-Marie et de ses environs. Bien que cette île de la côte est de Madagascar soit le principal centre d’intérêt, de nombreux opérateurs touristiques de la capitale, se joindront à l’événement pour proposer des offres promotionnelles, dès le mois de juin. Un événement national en somme.

Festival des baleines : l’environnement avant tout

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le festival des baleines est une initiative de Cetamada. Association à but non lucratif fondée en 2009, CETAMADA œuvre pour la préservation et le bien-être de la population des mammifères marins. Ceci incluant leur habitat naturel à Madagascar. Elle contribue à la préservation de l’espèce en accordant un appui scientifique et environnemental, en effectuant un encadrement, ou encore la promotion d’un écotourisme durable. Elle est également en charge de l’éducation ainsi que de la sensibilisation à l’environnement et au patrimoine marins. Il est vrai que si les baleines à bosse venaient à déserter les lieux, le festival des baleines n’aurait plus lieu d’être. Mais si ce festival connaît un tel engouement, c’est également parce qu’il représente une réelle opportunité pour sensibiliser une grande partie de la population sur l’impact positif de la préservation de l’environnement. À plus d’un mois du début du festival, les organisateurs sont déjà à pied d’œuvre pour que cet événement soit encore mieux que les éditions précédentes.

