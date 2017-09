Le Luxembourgeois Cargolux annonce le lancement des activités de fret aérien sur le Cameroun, dès octobre 2017

La compagnie aérienne Cargolux Airlines International, basée au Luxembourg, et spécialisée dans le fret aérien, a officiellement annoncé l’ouverture de deux nouvelles destinations en Afrique, à compter du mois de septembre courant, apprend-on dans un communiqué officiel.

Les deux nouvelles destinations qui deviennent ainsi les 34ème et 35ème lignes ouvertes par Cargolux en Afrique, sont Lubumbashi, en RD Congo, et Douala, au Cameroun. La capitale économique camerounaise devrait être desservie dès le 3 octobre 2017, apprend-on officiellement.

A en croire les prévisions de cet opérateur cargo qui compte exclusivement des Boeing 747 dans sa flotte, le vol vers Douala partira du Luxembourg tous les mercredis à 16h15 via Bamako, pour arriver au Cameroun à 01h55. Le vol retour se posera le jeudi à 10h55 au Luxembourg.

Selon ce géant européen du transport aérien cargo, le choix de cette ville camerounaise tient de ce que Douala «abrite le plus grand port d’Afrique centrale. C’est la capitale économique et commerciale du pays qui gère la plupart de ses exportations, notamment le pétrole, le cacao, le café, les fruits, le métal et le bois. Les pays européens sont les principaux partenaires d’exportation et d’importation pour le Cameroun, suivis par l’Asie».

L’arrivée de cet opérateur de taille, qui totalise 47 ans d’expérience dans le domaine, annonce de la concurrence pour Camair Co, la compagnie aérienne publique camerounaise, dont l’activité fret, annoncée pour bientôt, constitue un des éléments moteurs du plan de relance.

Agence Ecofin par Brice R. Mbodiam