Lutte contre Boko Haram : Le Canada réitère son soutien au Cameroun

PARTAGES

Le Canada, à travers son haut-commissaire accrédité à Yaoundé, René Cremonese, a réitéré son soutien au Cameroun dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram.

S’exprimant face à la presse mercredi, au sortir d’une audience avec la président Paul Biya, le diplomate a précisé que cet appui va se décliner à travers une augmentation substantielle de l’aide humanitaire pour les réfugiés et les personnes déplacées, aujourd’hui estimée à 5 millions de dollars.

De même, le Canada apportera son concours au Cameroun dans la collecte du renseignement, la formation des troupes, l’approvisionnement en équipements des forces spéciales de sécurité et bien d’autres domaines encore, en cours d’exploration et qui devraient être implémentés pourront dès 2017.

S’agissant de l’économie, René Cremonese a déclaré que l’expertise de son pays était «très adaptée» aux besoins du Cameroun en matière d’infrastructures de transport, d’énergie et de l’éducation, des projets dans ce sens ayant été identifiés et n’attendant plus que l’arrivée imminente des investisseurs canadiens pour leur mise en œuvre.

Le programme bilatéral de développement, note-t-on, s’est achevé en août 2011, mais le Cameroun a continué de bénéficier de l’aide canadienne par l’entremise d’initiatives régionales et multilatérales.

En effet, selon les données du haut-commissariat de ce pays à Yaoundé, en 2013-2014, l’aide au développement pour le Cameroun, estimée à 2,23 millions de dollars, concernait les secteurs de la gouvernance, l’appui à la société civile, l’assistance humanitaire et l’éducation.

En 2013, indique la même source, le Cameroun constituait à la fois le 2ème marché d’exportation et la 2ème source d’importation du Canada en Afrique centrale, le commerce de marchandises entre les deux pays ayant atteint 53,1 millions de dollars pendant la période étudiée.

Par ailleurs, les exportations de marchandises canadiennes vers le Cameroun s’élevaient à 44,1 millions de dollars et les principales importations canadiennes en provenance du Cameroun se chiffraient à 9 millions de dollars.

En 2014-2015, le plan commercial et économique du Canada pour le Cameroun mettait en avant les infrastructures, l’éducation, l’exploitation minière, les machines industrielles ainsi que la construction d’un terminal au complexe industrialo-portuaire de Kribi (Sud).

© CAMERPOST avec © APA