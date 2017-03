Boko Haram : Abubakar Shekau accuse le Cameroun de « mensonges »

Dans une nouvelle vidéo, Abubakar Shekau dénonce les « mensonges » du Cameroun après l’annonce de la mort de 60 islamistes et la libération de 5 000 otages civils.

Dans cette vidéo de 27 minutes, que l’AFP a pu consulter, le leader insaisissable de Boko Haram apparaît assis, une mitrailleuse lourde devant lui et flanqué de deux combattants masqués.

Alternant entre les langues haoussa, kanouri et arabe, Abubakar Shekau affirme que les images datent de jeudi et qu’il est « en bonne santé », réfutant ainsi les rumeurs selon lesquelles il aurait été blessé. Mais le leader du groupe islamiste semble toutefois diminué par rapport à ses précédentes apparitions, s’exprimant avec lenteur et difficulté.

« Fais attention, Paul Biya »

Comme à l’accoutumée, Shekau s’en est pris aux présidents de la coalition régionale en lutte contre Boko Haram…