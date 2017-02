Lions indomptables – Hugo Broos : « je n’ai pas l’intention de quitter le Cameroun »

Annoncé comme candidat au poste de sélectionneur de l’Afrique-du-Sud et confirmé par la fédération sud-africaine de football, l’entraîneur des lions indomptables s’est défendu dans un entretien accordé à RFI.

Hugo Broos donne sa part de vérité. Le belge, vainqueur de la Can Gabon 2017 avec les lions indomptables, a réagi suite à l’information annonçant sa candidature au poste de sélectionneur de l’équipe nationale sud-africaine, sur les ondes de radio France internationale (RFI).

« Il y a seulement eu un contact avec un manager. Il a indiqué que la place de coach de l’équipe d’Afrique du Sud était libre. Il m’a demandé si ça m’intéressait, mais pas directement. Il a demandé s’il pouvait me présenter. Je lui ai dit « ben oui, vas-y, y a aucun problème ». Mais il n’y a que ça. Moi, je n’ai pas l’intention de quitter le Cameroun ».

Même si la fédération sud-africaine (SAFA) a confirmé sa candidature, Broos fait savoir qu’il n’a pas eu de contact avec elle. « Et ce n’est pas normal que la Fédération sud-africaine pense à moi pour un poste qui est libre ? […] Encore une fois, je n’ai pas de contact avec la Fédération sud-africaine. […] Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des managers qui te présentent. Ensuite, peut-être que la Fédération sud-africaine va penser que le poste est fait pour Hugo Broos et prendre contact. Mais pour l’instant, il n’y a pas eu de contact entre eux et moi. […] Que eux disent que je suis un des candidats, ce sont leurs paroles. Ce n’est pas moi qui le dis. Est-ce qu’ils vont prendre contact avec moi ou pas ? Je ne sais pas ».

Le technicien belge trouve normal que des clubs s’intéressent à lui après avoir remporté le trophée de la can au Gabon. « C’est tout à fait normal puisqu’on a gagné la CAN 2017. Donc, c’est tout à fait normal, il me semble, que d’autres pays ou des clubs, pensent à moi. Mais ça ne veut pas dire qu’il y a des contacts ou des offres. Il n’y a rien du tout pour le moment ; même pas de la part de l’Afrique du Sud ! La seule chose qui s’est passée, c’est qu’un manager m’a présenté à la Fédération sud-africaine. Et ce n’est même pas mon manager ».

Lions Indomptables : Hugo Broos “J’ai eu des contacts mais je reste avec les Lions “ https://t.co/bR2oQ7eLQO pic.twitter.com/3OnKDtRMCd — bertrand ndong (@sibmanager2009) 17 février 2017

Hugo Broos dit être concentré sur les nouvelles échéances du Cameroun. « Il y a la Coupe des confédérations au mois de juin. Il y aura beaucoup de grosses équipes. Je veux faire un beau tournoi avec le Cameroun. Et puis il y a surtout la qualification pour la Coupe du monde à décrocher. Ce n’est pas parce que j’ai gagné la CAN 2017 que, d’un coup, je vais me mettre à aller à gauche et à droite pour quitter le Cameroun » avant de poursuivre « je suis libre d’écouter des propositions mais il n’y en a pas. Il y a des rumeurs. Mais entre des rumeurs et devenir coach de l’Afrique du Sud, il y a une très grande différence ».

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga