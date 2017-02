Ligue 1 : Ces multiples reports préjudiciables au football camerounais

La saison de football 2017 tarde à débuter. Un nouveau report des Championnats a été décidé le 31 janvier, par la Ligue de football professionnel du Cameroun.

Le Championnat national de Ligue 1 sera lancé le 12 janvier 2017, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Le début du tournoi est décalé de huit jours, comparativement aux précédentes dispositions de la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc). Le démarrage de la saison de football connait son troisième report, de manière générale.

La Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football 2017 est la cause de ce nouveau report. Il est question selon les responsables de la Fecafoot, de soutien aux lions indomptables, proches d’un cinquième sacre continental. Les hommes de Hugo Broos doivent encore y disputer deux matchs. Organiser une rencontre d’ouverture du Championnat de Ligue 1, le 4 février, ne serait pas un acte patriotique. Surtout après le brillant et exceptionnel parcours du Cameroun, à la Can qui se déroule en ce moment au Gabon. La finale de la trente unième Can est en effet prévue le 5 février, pratiquement au même moment que le début du cinquante sixième Championnat camerounais de Ligue 1. La première date prévue pour le lancement des championnats était le 10 décembre 2016. La Can féminine 2016 organisée par le Cameroun a entrainé le premier report du tournoi. La date du 21 janvier 2017 fut alors retenue par la Ligue de football professionnel du Cameroun. A cause de problèmes de trésorerie l’on a par la suite donné rendez-vous le 4 février aux clubs.

Les retards à l’allumage accusés par les Championnats domestiques, sont de nature à gêner la renaissance du sport. Au Cameroun les championnats locaux ne sont plus attrayants. L’on sait que les recettes de stade, même si elles sont réparties entre plusieurs entités, profitent d’une certaine manière aux clubs. Depuis plusieurs années le public boude pratiquement les championnats locaux. Difficile avec ces redites à l’infinie, d’envisager le retour du public dans les stades de la République. L’analyse est faite par des observateurs du football camerounais. De plus nombre de dirigeants de clubs camerounais se disent éprouvés financièrement. Préparer un nouveau Championnat suppose en effet une préparation contraignante avec des tournois de pré-saison, des stages internes couteux et forcément de multiples déplacements. L’on n’oublie pas les footballeurs. Les reports peuvent d’une certaine manière les atteindre psychologiquement.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo