Suite au succès de sa première édition d’Africa Start-up Tour, Initiative For Africa organise pour quatre jours successifs sa deuxième édition. Cette campagne transformera la capitale ivoirienne en capital de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Détails sur CAMERPOST.

L’Entrepreneuriat mis en avant sur quatre jours

L’Africa Startup Tour se tiendra dans la capitale de la Côte d’Ivoire du 6 au 9 juillet. La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abidjan accueillera aux alentours de 250 entrepreneurs africains innovants et porteurs de projets. Une équipe de 40 mentors prendra la responsabilité de guider ces entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Cette assistance commence dès l’idéation et l’élaboration de l’offre, en passant par la définition du modèle d’entreprise ou encore la création de la structure juridique de l’entreprise jusqu’à l’exploration des premiers investisseurs du projet et de ses premiers clients. Le pich, élément essentiel dans cette recherche d’investisseur sera dès lors structuré. Au programme, la journée d’ouverture du jeudi 6 rassemblera plusieurs acteurs lors de l’Africa Start-up Tour Forum. Mentors, entreprises collaboratrices, institutions publiques et privées et entrepreneurs se réuniront autour de la thématique de l’innovation avec accompagnement des entrepreneurs du continent africain. Pendant les trois jours restants, la campagne se tournera autour d’ateliers de formations théoriques appuyés par des pratiques répétées.

Pour la première édition de l’Africa Startup Tour tenue à Dakar au Sénégal, elle avait réussi à rassembler 150 entrepreneurs encadrés par 30 mentors.

Événement largement soutenu

Entrepreneurs, coachs, professionnels et experts de différents secteurs, notamment de la stratégie, du droit des affaires, du consulting, de l’audit, du fonds d’investissement ou encore des datas et du design feront partie des intervenants. L’événement bénéficie d’ailleurs d’un soutien de la part du groupe de la Banque Mondiale, de l’Organisation internationale de la Francophonie, de LABS-NS Avocats et de EIC Corporation entre autres. Les organisateurs sélectionneront d’ailleurs cinq challengers lauréats qui seront accompagnés pendant 24 mois depuis leur phase d’incubation et parrainés par les structures et entreprises partenaires de l’événement.

