L’affaire Miss Cameroun : Qu’est-ce qui se passe ?

Depuis le 26 janvier dernier, Julie Cheugueu Nguimfack a été écartée par le Comité d’organisation, en faveur de la… 4e dauphine Ange Michèle Minkata.

Le feuilleton Julie Cheugueu Nguimfack, Miss Cameroun 2016 contre Comité d’organisation Miss Cameroun s’est tranché avec fracas le jeudi 26 janvier dernier. Ce jour-là, le COMICA invite la presse à Yaoundé pour annoncer les grandes lignes de l’édition 2017. En lieu et place, Ingrid Solange Amougou et son équipe dévoilent la destitution de l’actuelle Miss et son remplacement par Ange Michèle Minkata, 4e dauphine de la finale nationale du 30 juillet 2016. La nouvelle étonne, fâche certains et consterne même d’autres. Le COMICA s’en tient à son verdict. Et se justifie d’ailleurs. D’après la décision écrite signée d’Ingrid Solange Amougou, cette situation est la résultante de l’étude du dossier disciplinaire de Miss Cheugueu Nguimfack. Un dossier qui révèle quatre avertissements entre août et octobre 2016, une notification datée du 26 octobre dernier et une sommation de se conformer au code de conduite, signifiée le 22 novembre 2016. Voilà pour la Miss.

Et ses dauphines ? C’est intriguant de sauter de la première à la quatrième, peut-on penser. La décision écrite du COMICA renseigne également sur ce point : « La 1ère dauphine ayant démissionné, la 2e et la 3e dauphines ont marqué leur indisponibilité à participer aux activités ». En effet, la 1ère dauphine, Audrey Aboula, que CT a tenté en vain de contacter, avait donné sa démission par une lettre postée sur son mur Facebook le 26 novembre dernier. « Mon choix a été fait suite aux différentes incompréhensions et différentes menaces écrites et verbales enregistrées que m’envoient des membres du COMICA. N’ayant jamais reçu d’avertissement écrit et ne comprenant pas vraiment les faits qui me sont reprochés, sous le conseil de ma famille et mes proches j’ai décidé de prendre du recul et de démissionner », lit-on. Par contre, la 2e et la 3e dauphines jointes au téléphone par CT reconnaissent leur indisponibilité pour leurs activités.

Emmanuelle Larissa Moukehi, la deuxième dauphine : « Moi je n’ai aucun problème avec le COMICA. Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’étais absente parce que j’ai été très malade, et en ce moment, je suis en pleine convalescence. » Roxy Kate Ebe, la 3ème dauphine, devait représenter le Cameroun à Miss Naïades ; un concours où ira finalement la 4e dauphine… Le COMICA affirme ne plus avoir eu de nouvelles de sa 3e dauphine parce qu’elle « disait poursuivre ses études en Espagne ». Approchée, Roxy Kate Ebe a déclaré sans plus : « J’ai d’autres choses à faire, je préfère travailler. Or, être Miss c’est à temps plein. » Face à cette énième secousse qui ébranle le concours Miss Cameroun, chaque partie sert son point de vue. Consultés pour un avis, les responsables du ministère des Arts et de la Culture, ont révélé ne pas pouvoir s’ingérer dans les affaires d’un organisme privé, quand il n’a pas prévu son intervention dans ses statuts et quand bien même celui-ci utilise le nom « Cameroun » à l’échelle internationale. Cependant, le MINAC procure une « onction institutionnelle » en soutenant l’organisation de Miss Cameroun, comme il le fait pour des concours de beauté et d’autres activités culturelles.

#Comica #Cameroun Voici la raison de la destitution des fonctions de Julie Cheugeu, au rang de #MissCameroun2016 😕 pic.twitter.com/Y7zQVwOpFx — Aline Sepouo💐 (@4MixCom) 27 janvier 2017

Le code de conduite en question

Cet accord signé entre les candidates de Miss Cameroun et le COMICA avant chaque concours est souvent cause de disputes.

Un document de 11 pages, composé de 27 articles. Le « Code de conduite » de l’élection Miss Cameroun, édité en 2013, dans la situation actuelle traversée par le Comité d’organisation dudit concours (COMICA) et Julie Cheugueu Nguimfack, la Miss destituée, revient à plusieurs reprises. Ceci, particulièrement quand il s’agit d’évoquer la nomination de la 4e dauphine, les absences de la Miss et de ses dauphines aux activités initiées par le COMICA, leur présence dans des événements sans l’accord dudit COMICA, ou encore pour souligner les conflits liés aux cadeaux et dons reçus par les Miss. Comment se retrouve-t-on avec une 4e dauphine portant la couronne de Miss Cameroun ? « En cas de destitution d’une lauréate après la finale nationale, celle-ci sera remplacée avec toutes les conséquences de droit, par la lauréate qui la suit dans le classement du jury, sans que ledit jury n’ait besoin de se réunir à nouveau », révèle l’article 4.

L’indisponibilité non-justifiée et répétée, les déplacements non-justifiés et sans permission du COMICA, le refus de répondre aux appels téléphoniques des membres du COMICA, sont, d’après l’article 22, entre autres raisons de la destitution. Tout comme une démarche initiée à l’insu du COMICA par Miss Cameroun, ses dauphines ou par leurs parents, aux fins de solliciter une quelconque aide ou intervention, des fonds à titre personnel (art. 23). L’article 2 rappelle que l’attitude des Miss doit être irréprochable : « Ne jamais accepter quelque invitation que ce soit émanant d’un tiers sans l’accord du COMICA (danses, sorties, interviews, etc.) », quand l’article 13 rappelle qu’elles s’interdisent de se prêter à toutes sortes de photos, d’interviews ou publications sans l’accord préalable du COMICA.

L’article 7 concernant le droit de la Miss et de ses dauphines, stipule, quant à lui, qu’« elles doivent donc se rendre disponibles pour toute activité qui engage le COMICA et leur personnalité au titre de leur mandat représentativité. » Sur les dons, la suite de l’article 7 souligne qu’un taux de 30% sera prélevé et conservé par le COMICA sur les prix en espèces et en nature de chaque lauréate. Le montant ainsi prélevé est censé servir pour les remises de dons aux démunis. Et selon l’article 16, un taux de 50% au profit du COMICA est prélevé pour tout contrat ouvrant droit à une rétribution financière. L’article 15 explique que les dons faits à Miss Cameroun ou aux dauphines durant tout leur mandat seront « réceptionnés et recensés par le COMICA qui le leur remettra après vérification. » Les signataires de ce code de conduite, dont l’application est valable pendant trois ans, sont bien identifiés à la dernière page. Il s’agit de la candidate, du parent (pour les participantes âgées de moins de 21 ans au jour de la finale nationale) et d’Ingrid Solange Amougou, pour le COMICA. A lire attentivement…

Source : © Cameroon Tribune

Par Monica Nkodo