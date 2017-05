L’accès aux soins optiques s’améliore lentement

L’amélioration de la santé visuelle de la population reste encore un grand défi en Afrique même si des actions sont remarquées. Celles-ci restent notamment ponctuelles et manquent encore à combler les besoins. Retour sur quelques initiatives visant à améliorer la santé visuelle avec CAMERPOST.

Des actions encore insuffisantes

Les populations africaines souffrent malheureusement d’un accès restreint aux professionnels et aux équipements de santé, et plus encore lorsqu’il s’agit d’évoquer les traitements optiques et les consultations ophtalmologiques. Certaines statistiques annoncées par les acteurs mondiaux d’équipements ophtalmiques annonçaient en 2015 que sur les 2,5 milliards de personnes requérant une correction visuelle, près de 500 millions résidaient en Afrique. Ainsi, même si elles se multiplient aujourd’hui, les actions en faveur de l’accès aux soins optiques restent encore en deçà de ce dont le continent a vraiment besoin.

Au Kenya par exemple, une entreprise locale a mis au point un kit d’examen ophtalmologique pour aider à la détection des déficiences visuelles. Outre ses nombreuses fonctionnalités, cet outil ingénieux est transportable, car il se présente sous la forme d’une application mobile, utilisable donc à partir d’un simple Smartphone. Ainsi, en recourant aux fonctionnalités de cette application du nom de PEEK Vision, les professionnels de santé peuvent déceler au plus tôt des affections oculaires comme le glaucome, la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique ou le trachome.

La distribution de lunettes aux personnes dans le besoin

De plus en plus de groupements associatifs des pays développés agissent également dans le but d’apporter une aide aux personnes nécessiteuses. En France par exemple, c’est le cas notamment des Lions clubs. En ce deuxième trimestre de l’année, certaines branches régionales de cette organisation, comme celle de Saint-Avold dans l’est de la France, font ainsi des collectes de lunettes en vue de les remettre à leurs ramifications africaines pour les partager. Chaque année, c’est ainsi plusieurs milliers de paires de lunettes neuves ou reconditionnées qui sont remises aux hôpitaux et dispensaires africains.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite