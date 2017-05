Kinshasa : le fleuve Congo envahi par des bouteilles en plastique

Le Congo est un fleuve long de 4.700 kilomètres qui sert de frontière naturelle entre la République Démocratique du Congo et celle du Congo. Du fait de sa position géographique, il offre un décor digne de cartes postales qui pourrait attirer de nombreux touristes, pourtant… CAMERPOST vous en dit davantage sur l’état de ce cours d’eau.

Le fleuve Congo devenu un amas de bouteilles en plastique

Avec 10 millions d’âmes, Kinshasa est l’une des plus grandes mégalopoles d’Afrique. Bien que cette caractéristique soit symbole de prospérité économique cela cache une autre facette, moins positive. En effet, ce nombre élevé d’habitants entraîne naturellement un volume de déchets tout aussi important, équivalent à 7.000 tonnes par jour. Malgré un programme mis en place par l’Union Européenne sur la gestion des ordures ménagères, les déchets ne cessent de s’accumuler dans la ville. En raison des pluies, ces détritus ont convergé vers le fleuve Congo, créant ainsi un amas de bouteilles en plastiques émergents à sa surface et recouvrant également une grande partie de la plage. De plus, dans le centre-ville, les bennes à ordures débordent chaque jour un peu plus.

Des infrastructures d’hygiène insuffisantes.

Depuis le mois d’août 2015, l’Union Européenne a décidé de confier la gestion de ces déchets aux autorités locales. Depuis lors, les bennes à ordures débordent aussi bien sur les trottoirs que sur les routes. Habituellement, les ordures sont envoyées en direction de Mpasa une fois toutes les trois semaines et parfois seulement tous les mois, ce qui crée inévitablement l’apparition de dépotoirs de fortune. Une source d’information aurait pourtant mentionné qu’une entreprise est en charge de récupérer toutes les bouteilles en plastique pour les transformer en granulés, en matériaux PVC ou encore en pare-brise. Or, cela doit faire bientôt un an qu’aucun employé de ladite société n’a été aperçu à Kinshasa, créant ainsi cette banquise de bouteilles plastiques sur cet ancien site touristique. Outre le secteur touristique dévalorisé, les risques sanitaires encourus alarment beaucoup les médecins de la ville.

