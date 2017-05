Le Karité : soigner son corps avec les vertus de l’arbre sacré de la savane

Dans les pays africains, le Karité est considéré comme L’Ingrédient beauté par excellence pour les femmes. Riche en vitamines et en actifs hydratants, le beurre issu de ses noix se veut être très bénéfique pour le corps. Mais comment l’utiliser ? CAMERPOST vous dit tout.

– Envie de sublimer vos cheveux ?

Utilisez le beurre de Karité. Commencez pour ce faire par diviser vos cheveux secs en plusieurs mèches. Appliquez -y ensuite une cuillère à café de beurre de Karité. Une fois l’ensemble des cheveux totalement recouvert, entourez votre tête d’une serviette préalablement trompée dans de l’eau chaude puis essorée. Laissez agir 20 min avant de laver avec votre shampoing habituel.

– En quête de produit naturel pour entretenir la peau du visage ?

Rien de mieux que le beurre de Karité. Pour adoucir et hydrater la peau sèche du visage, commencez par faire fondre une noisette du beurre entre vos mains. Appliquez-la sur l’ensemble du visage en insistant longuement sur la commissure des lèvres et la base du nez. L’application doit se faire via des mouvements circulaires doux. Patientez quelques minutes avant de rincer à l’eau tiède.

– Comment prendre soin de ses jambes avec cet ingrédient ?

Sur la peau du corps, le beurre de karité s’utilise uniquement sous forme de galets. Pour en fabriquer, commencez par mixer le beurre avec 2 boutons de rose, 3 clous de girofle et un morceau d’ambre. Ne vous arrêtez que lorsque vous obtenez une pâte homogène. Moulez ensuite la pâte pour former de petits galets et terminez en les laissant sécher au soleil, durant quelques jours.

Pour des jambes de rêves tout au long de l’année, appliquez un mélange de galets réduits en poudre et d’huile de palme sur vos gambettes. De bas en haut, effectuez des mouvements de glisse amples sur les jambes, en veillant à insister légèrement au niveau des aines et des chevilles. Faites ce massage pendant 2 à 3 minutes avant de vous débarbouiller. Le galet de beurre de karité permet également de détendre les muscles du ventre et des bras.

