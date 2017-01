Karaté – Championnat d’Afrique des nations 2017 : les lions sont en stage à Yaoundé

Oscar Thoufo et ses hommes se préparent depuis près d’une semaine à l’institut national de la jeunesse et des sports.

Les karatékas camerounais ont repris du service. Ils ont abhorré leur kimono et sont sur les tatamis depuis une semaine déjà. Ces derniers préparent le plus grand rendez-vous en Afrique de la discipline, le championnat d’Afrique des nations. La compétition se tiendra du 15 au 20 mai prochain. En plus elle aura une importance particulière pour ces karatékas camerounais parce qu’elle se déroulera à Yaoundé, capitale politique.

Une soixantaine de combattants prennent part à ce stage. « Nous avons commencé avec une soixantaine d’athlètes, les meilleurs depuis 3 ans. Et aussi avec des jeunes pour assurer la relève et pourquoi pas, s’imposer en sélection nationale » a fait savoir l’entraineur national Oscar Tchoufo à CAMERPOST.

Cette phase qui va durer six semaines sera essentiellement physique. En suite « un camp d’entrainement sera organisé pour évaluer les athlètes. Nous entreprenons aussi une démarche auprès de la hiérarchie pour des stages de perfectionnement avec de meilleurs infrastructures pour peaufiner la préparation » a ajouté notre source.

Le karaté est désormais une discipline olympique. Donc on pourrait avoir des athlètes camerounais de cette discipline aux jeux olympiques en 2020. Mais pour cela il faut disputer un maximum de compétition nationale et internationale pour pouvoir engranger un maximum de points pour se qualifier. Dans le calendrier des compétitions en plus des championnats d’Afrique est prévu également les jeux islamiques de la solidarité ou encore les karatékas premier league.

