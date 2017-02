Judo : Judishi remporte le 2è regroupement national

Le club Judishi a occupé le fauteuil de leader en décrochant 6 médailles d’Or, à l’occasion du regroupement tenu à Edéa.

Après la compétition des juniors qui s’est tenue il y a une semaine à Yaoundé, plus de 170 compétiteurs se sont donnés rendez-vous dans la ville d’Edéa, dans le cadre du 2 ème regroupement national, le 10 février. Ces combattants venants de 17 clubs ont competit dans 14 catégories en dames et messieurs.

Au terme d’une compétition très disputée, c’est le club Judishi qui s’impose avec 5 médailles en Or, devant Panthers club (4 Or) et Camrail de Douala (3 Or). » la compétition s’est passée dans de très bonnes conditions. Avec la fête de la jeunesse on a communié tous ensemble » s’est réjoui Maitre Alain Kingué, président de la fédération camerounaise de judo joint par CAMERPOST.

Le patron de la Fécajudo a relevé la montée en puissance de la nouvelle génération. « Sur le plan technique le niveau a beaucoup évolué. Les ténors ne le sont plus, il y a des jeunes qui montent en puissance. Il y a eu des athlètes qui ont été bousculés dans leur catégorie. Les clubs se valent déjà. Ça montre le gros travail abattu par les entraineurs. »

La suite du programme ne sera pas de tout repos pour les judokas après ce regroupement. » après ceci nous allons organiser une session de formation des entraineurs parce que nous avons des problèmes chez certains au niveau de l’entraînement et même sur le management d’un club. Nous allons mettre l’accent dessus à partir du 25 février. Nous allons envoyer une équipe au Gabon le 18 février pour le grand prix de Libreville. Et après nous allons faire un deuxième galop d’essai les11 et 12 mars à Yaoundé pour le tournoi de l’espérance chez les seniors. » a déroulé Alain Kingué.

L’équipe nationale entrera en stage le 14 mars pour préparer le championnat d’Afrique qui se tiendra à Antananarivo à Madagascar le 14 Avril prochain

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga