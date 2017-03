JIF 2017 : Un classement de la femme proposé par Jeune Afrique

En exclusivité, les portraits de Patricia Berthelot, Kate Fotso et de Elisabeth Medou Badang, les trois femmes camerounaises les plus influentes du classement de Jeune Afrique. La publication note au sujet de Patricia Berthelot, Directrice Générale adjointe de la Société anonyme des brasseries du Cameroun que l’infidélité aura duré six ans, le temps de voir son talent reconnu; En 2016 elle réintègre la Sabc – Société anonyme des brasseries du Cameroun (Castel) en tant que directrice adjointe après avoir notamment été numéro un aux Seychelles pour le concurrent Diageo. La deuxième femme mise en avant par le journal comme le découvre CAMERPOST, est Kate Fotso, Directrice Générale de Telcar Cocoa. A la tête de la société dont le géant Cargill est coactionnaire, l’épouse d’André Fotso, ex-patron des patrons camerounais décédé en août 2016, serait la première exportatrice de cacao au Cameroun.

Vient ensuite Elisabeth Medou Badang, Directrice Générale d’Orange Cameroun. Après avoir pris du galon au Botswana, où elle a dirigé la filiale d’Orange, elle devient en 2013 la première femme au Cameroun à occuper le poste de directrice générale d’un opérateur de télécoms. Des palmarès qui traduisent le fait que les femmes, de plus en plus, rivalisent avec les hommes. Il s’agit là d’un premier classement des dirigeantes les plus influentes d’Afrique francophone. Pour leur donner plus de visibilité, saluer leur réussite et à l’occasion de la journée internationale de la femme le 8 mars, Jeune Afrique a fait ce travail.

Notons que Jeune Afrique Media Group est depuis sa création, en 1960, le premier groupe média consacré à l’Afrique. Leader de la presse en Afrique avec sa publication hebdomadaire Jeune Afrique et son mensuel The Africa Report, publications diffusées sur 68 pays, le groupe a su adapter son offre aux enjeux du numérique et compte désormais plus de deux millions d’internautes chaque mois. Jeune Afrique Media Group poursuit sa diversification notamment dans les métiers de l’édition, de la production audiovisuelle et de l’organisation de conférences économiques internationales telles que le Africa CEO Forum qui se tiendra à Genève les 20 et 21 Mars 2017.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa