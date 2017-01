Infrastructures de transport : L’extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad en bonne voie – 07/03/2015

Un manuel de procédures simplifié de l’étude de faisabilité du projet d’extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad vient d’être adopté dans le cadre de la 3ème session de la commission y afférente, instituée par les deux pays, a appris APA de source officielle.

L’annonce a été faite au terme de trois jours de travaux des deux parties, qui se sont achevés jeudi dans la capitale camerounaise, Yaoundé.

Cette réunion a aussi vu la mise en place d’une cellule-projet et la désignation du groupe français Bolloré Africa Logistics comme partenaire technique du projet, avec pour mission d’appuyer la réalisation des études, d’apporter un appui à la préparation des dossiers de présentation du projet aux bailleurs de fonds, de préparer les rencontres avec les bailleurs de fonds et d’apporter une contribution aux réflexions et aux montages institutionnels et financiers.

D’un coût prévisionnel de 1400 milliards FCFA, le tracé déjà envisagé partira du terminus de Ngaoundéré (Cameroun) pour la capitale tchadienne, N’Djamena, sur une distance de 1400 kilomètres.

Le financement dudit projet de raccordement, indique-t-on de sources introduites, intéresse des partenaires tels que la Banque africaine de développement (BAD).

© CamerPost avec © APA