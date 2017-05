High-Tech : le Cameroun se lance dans la réalité virtuelle

Vendredi le 5 mai 2017, Tony Smith, un jeune entrepreneur camerounais, a présenté une nouvelle application pour faire des Camerounais de véritables pionniers. Il s’agit de la réalité virtuelle. La première rencontre de Douala a réuni des experts africains, des chefs d’entreprises et des jeunes. Le point avec CAMERPOST.

Mettre au-devant de la scène les usages du virtuel et du numérique

« Réalité virtuelle » ou « virtualisation des informations », ainsi s’appelle la startup que propose Tony Smith. Face à un public avide d’innovation, Tony Smith explique : « la réalité virtuelle renvoie à l’expérimentation de l’éducation dans un monde virtuel. L’augmentation de tout ce qui est statique de manière interactive ». Il ajoute : « le Vr Meetup a pour but de mettre au-devant de la scène tous les usages du virtuel et du numérique. Le numérique vient aujourd’hui avec beaucoup d’avantages, mais il manque de contenus, de tendance d’utilisation de ces technologies pour le futur ».

Plus concrètement, à l’aide d’un casque, on se plonge en immersion dans divers lieux. Contrairement à l’Afrique, cette technique est de plus en plus répandue en Europe et aux USA. Les secteurs d’activité les plus concernés sont le tourisme, l’éducation, la santé, l’automobile, l’aéronautique et l’enseignement. Le territoire africain est donc vierge quant à la maîtrise de cet outil.

Une application qui encourage les jeunes dans la création des startups

Arrivé au Cameroun avec dans sa valise cette application qui peut booster les usages et encourager les jeunes à davantage se lancer dans la création des startups innovantes, Tony Smith note que, s’agissant des types de contenus que propose la réalité virtuelle, ils sont variés. Ils peuvent aller de la simulation de la conduite à des pratiques médicales mais aussi à la digitalisation de manière virtuelle des manuels scolaires.

« Il y a aussi la possibilité de vivre le marketing avec la découverte des produits, la réalité augmentée de façon virtuelle. La découverte des Showrooms à 360° et vivre comme si vous y étiez. Voilà ce que nous pouvons avoir avec la réalité virtuelle », souligne Tony Smith.

Les types de contenus que propose la réalité virtuelle

On apprend qu’il y a deux niveaux d’exploitation de la réalité virtuelle au Cameroun. Le contenu est téléchargé ou interactif. Le contenu interactif est connecté à un serveur qui fa faire un retour d’information sollicitée via la réalité augmentée. Le contenu de réalité virtuelle téléchargé permet de consommer la data directement dans le téléphone.

En guise d’avantage d’une telle application, Tony Smith relève que d’un pays à l’autre, le virtuel est une technologie du futur. « C’est la tendance du futur et si on l’adopte rapidement, on sera les leaders dans ce secteur. Prenons l’éducation pour dire, qu’avec le virtuel, on peut fournir des solutions qui peuvent permettre à nos élèves, à nos étudiants d’assimiler rapidement, de réduire le coût d’accès au contenu pédagogique, notamment la digitalisation des livres, les rendre accessibles via les équipements qu’ils utilisent déjà tels le smartphone », dit-il. Avant d’indiquer que son souhait est que le Cameroun devienne un leader de la réalité virtuelle.

