Guinée : L’ AS Kaloum recrute deux Camerounais

PARTAGES

Le vice-champion de Guinée et finaliste de la coupe nationale, AS Kaloum, a enrôlé deux recrues d’origine Camerounaise, en vue de ses prochaines sorties en coupe CAF.

Selon des sources proches du club de la presqu’île de Kaloum, les deux nouvelles recrues des « Jaune et Vert » sont originaires de Douala, la deuxième ville du Cameroun.

L’un, Serge Mietchop, est un gardien de but, né à Douala et formé d’abord à Astres de Douala, puis au TP Mazembe en RD Congo. Il a porté le maillot des Lions indomptables Juniors du Cameroun et était sociétaire du FC Botafogo de Douala.

La seconde recrue, Happi Noubissi Jean Marie, est un attaquant né à Douala. Depuis 2011, il évolue dans la Ligue 1 Camerounaise de football. Il a aussi porté le maillot de l’équipe Junior du Cameroun en 2012.

Face au départ de plusieurs de ses étrangers, dont le Congolais Kabongo Kasongo, les dirigeants de l’AS Kaloum veulent étoffer leur effectif avant les coupes africaines.

Exempté du tour préliminaire comme la saison écoulée, l’AS Kaloum entrera en compétition à partir des seizièmes de finale de la coupe de la Confédération 2017. Son adversaire sera connu à l’issue de la double confrontation entre l’AS Douanes du Niger et l’IR Tanger du Maroc.

Après huit journées en Ligue 1 professionnelle de Guinée, l’AS Kaloum pointe au septième rang avec douze points pour deux victoires, six nuls et une défaite. Le leader, le Horoya AC, son rival, compte 20 points.

© CAMERPOST avec © APA