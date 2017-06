Des gestes écoresponsables au quotidien pour mieux respecter la planète

L’écologie est actuellement au centre des préoccupations de nombreux dirigeants. Bien que cette nouvelle politique générale sur l’écologie soit fortement louable, des gestes et des habitudes écoresponsables doivent être appliqués par tout un chacun. Voici une série d’attitudes choisies par CAMERPOST pour contribuer à la préservation de l’environnement.

Servez-vous de cabas réutilisables lorsque vous faites vos achats. On vous l’a sans doute souvent dit et répété, les sachets plastiques sont particulièrement polluants pour l’environnement. D’ailleurs, leur utilisation est proscrite dans plus en plus de pays. Ainsi, prenez l’habitude de garder à votre disposition des sacs réutilisables avant d’aller faire vos courses.

Optez pour le covoiturage, permet grandement de contribuer à réduire la pollution. Même dans ce cas, ne le faites que si votre déplacement nécessite vraiment l’usage d’un véhicule. N’oublions pas que nous avons la possibilité de nous déplacer grâce à des moyens plus écologique comme le vélo ou même à pied.

Sur votre lieu de travail, n’imprimez que lorsque cela s’avère vraiment indispensable. D’ailleurs, à l’heure où la plupart des supports ont un format numérique, il est possible de se dispenser de l’usage d’une imprimante pour faire suivre un dossier. Cela vous permettra en outre de vivre dans l’ère de la modernité.

Bien que le geste semble insignifiant pris à l’échelle individuelle, son impact est d’une grande importance au niveau mondial. Lorsque vous quittez une pièce, éteignez la lumière. Cette habitude vous permettra de réduire considérablement la consommation d’énergie. Adoptez cette habitude et partagez-la avec votre entourage.

Toujours dans le contexte de votre vie domestique, prenez également l’habitude d’économiser l’eau. Pour cela, arrêter l’alimentation en eau lorsque vous vous brosser les dents, vous vous savonnez ou encore lorsque vous vous frottez. Cette manière d’agir réduira d’ailleurs votre facture d’eau tout en préservant l’environnement.

Si l’utilisation de gobelets en plastique semble plus pratique, choisissez plutôt le mug, notamment sur votre lieu de travail. Après chaque utilisation, vous pourrez le réutiliser après l’avoir lavé. D’ailleurs cette action ne requiert pas une énorme quantité d’eau.

