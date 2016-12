Grande-Bretagne : l’ex chanteur du groupe Wham, George Michael est mort à 53 ans

L’auteur-compositeur anglais George Michael qui a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde est décédé dimanche à son domicile à Goring dans l’Oxfordshire, en Angleterre. Il avait 53 ans.

De son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, George Michael est né à East Finchley, à Londres, le 25 juin 1963, fils d’un restaurateur chypriote grec et danseur anglais.

George Michael était l’une des stars du pop dans les années 1980 et 1990. Parmi ses tubes les plus populaires, on peut citer «Careless Whisper», «Faith» ou encore «Last Christmas» (Dernier Noël), qu’il avait interprété avec son groupe «Wham !».

Par © CAMERPOST