Gambie : Yahya Jammeh va finalement quitter la présidence

PARTAGES

L’ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh qui est désormais seul, a finalement accepté de quitter la présidence pour faire place au vainqueur des élections du mois dernier, Adama Barrow, ont indiqué des sources fiables travaillant au sein de la radiotélévision d’Etat.

Des sources dignes de confiance à la Radiotélévision de la Gambie ont déclaré vendredi à l’Agence de Presse Africaine que les dirigeants mauritaniens et guinéens Mohamed Ould Abdel Aziz et Alpha Conde, respectivement, qui se trouvaient à Banjul pour de nouvelles négociations avaient finalement convaincu Jammeh de quitter son poste.

D’autres sources affirment que Jammeh est en train de rédiger une déclaration par laquelle il va renoncer au pouvoir, au profit d’Adama Barrow.

Un twitter de Barrow a laissé entendre que ce dernier pourrait quitter dans les prochaines heures la capitale sénégalaise où il a prêté serment jeudi, comme troisième président de la Gambie.

Les sources à la radiotélévision nationale (GRTS) n’ont pas indiqué quand Jammeh partirait, une décision qui devrait permettre le retour de Barrow pour prendre fonction.

La nouvelle de la capitulation de l’ancien chef de l’Etat gambien survient alors qu’un deuxième ultimatum a expiré vendredi à 16 heures.

Pour rappel, Jammeh qui a été battu à l’élection du 1er décembre dernier devait rendre le pouvoir ou se faire éjecter de force par les troupes de la CEDEAO qui sont déjà déployées dans certaines parties du pays, sauf la capitale Banjul.

En attendant, un haut responsable de la coalition de l’opposition qui a requis l’anonymat a également laissé entendre que l’ancien dirigeant avait accepté de quitter son poste sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré sur le palais présidentiel.

Le même responsable a déclaré que les dirigeants mauritanien et guinéen pourraient être engagés dans une navette diplomatique entre Banjul et Dakar, où ils rencontreraient le président Barrow pour discuter des demandes soulevées par Jammeh concernant des garanties pour sa retraite.

Des sources officieuses expliquent que la réticence de Jammeh à abandonner le pouvoir était liée à ses demandes qui avaient antérieurement été rejetées par ses adversaires, au sujet des garanties pour une amnistie générale pour des crimes présumés pendant ses 22 ans au pouvoir, une forte somme d’argent pour sa retraite et la protection de ses nombreux intérêts commerciaux en Gambie.

Les présidents Aziz et Condé ont tous les deux quitté la capitale gambienne, et on ne sait toujours pas quand Yahya Jammeh, qui est au pouvoir depuis le coup d’Etat de 1994, va effectivement partir.

© CAMERPOST avec APA