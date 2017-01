Gambie : Alternance au pouvoir : Yahya Jammeh parle enfin de départ pacifique mais sous condition

PARTAGES

Le président sortant a annoncé la fin de la crise assurant son peuple qu’il s’en ira. Mais son départ devra être ménagé.

C’est désormais un climat d’apaisement qui règne du côté de Banjul la capitale de la Gambie. Dans un message à la télévision nationale gambienne, le Chef de l’Etat sortant a assuré son peuple et son successeur qu’il s’en ira dans un climat de paix.

Troisième volte-face

Dans ce troisième revirement, le Président sortant a annoncé la fin de la crise. Selon Jammeh, une demande sera introduite au près du ministère de la justice et au parlement. La demande vise le vote d’une loi pour éviter des poursuites contre lui et ses affidés après leur départ du pouvoir. Il va aussi désigner un médiateur entre lui et l’opposition qui doit prendre le pouvoir le 19 janvier prochain.

Cette déclaration intervient au moment où une autre délégation de chefs d’Etat de la Communauté économique et douanière de l’Afrique de l’Ouest-CEDEAO, conduite par le médiateur désigné, le président nigérian Muhammadou Buhari est encore en route pour Banjul, question de lui demander de quitter le pouvoir de façon pacifique

Ce qui fait peur à veut Jammeh

Après avoir été battu à la régulière selon la commission électorale, le président Jammeh avait reconnu sa défaite avant de faire un revirement à 90°, dénonçant les résultats des urnes et accusation le vote des maux absurdes selon l’opinion internationale. Il avait dénoncé pour le scrutin du 1er décembre, anomalies, d’une mauvaise compilation des résultats et que ses militants ont été intimidés. Le Président Jammeh estime aussi que son successeur est très proche des occidentaux que lui répugne. Son parti avait donc introduit un recours en annulation du scrutin auprès de la cour suprême. Les condamnations sont venues de partout mais l’homme de Banjul est resté imperturbable.

Le feuilleton avait commencé lorsque les jours qui ont suivi la victoire des partis de l’opposition, Fatoumata Jallow-Tambajang, a déclaré que « Yahya Jammeh sera poursuivi pour les crimes présumés commis pendant son règne, précisant qu’il n’y aura pas d’immunité à l’ancien président » a –il expliqué.

Et selon les organisations de droits de l’homme, plus 300 personnes ont perdu la vie en 22 ans de pouvoir. Des faits suffisamment graves pour que sa compatriote Fatou Bensouda qui dirige la CPI se saisisse du dossier puisse. Son départ du pouvoir apparaissait pour la CPI comme du pain béni.

Après un échec cuisant des Chefs d’Etat de l’Afrique de l’Ouest de faire accepter de nouveau le verdict des urnes, Mohammadu Buhuri, a exprimé sa colère dans un message. Le communiqué dit explicitement que la résolution de la présente crise en Gambie doit passer par une option militaire. Selon le porte-parole du gouvernement de la république fédérale, un communiqué, le chef de l’exécutif nigérian promettait la Cour pénale internationale à son homologue s’il ne laissait pas le pouvoir à son successeur Adama Barrow à date.

Le futur président américain Donald Trump avait demandé que les résultats des urnes soient respectés. Trump avait appelé l’homme « qu’il quitte immédiatement le pouvoir s’il ne veut pas mourir comme le Libyen Mouammar Kaddafi, car poursuit-il, le fauteuil présidentiel n’est pas une propriété familiale ».

Si son intention de quitter le pouvoir était sincère, on parle d’une fin heureuse pour cet autre cinéma qui n’honore pas l’Afrique. Yahya Jammeh a de toutes les façons ratés sa sortie sur un tapi rouge.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM