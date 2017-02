Gabon : Le DG de BGFIBank suspendu de ses fonctions

Le conseil d’administration de la Banque gabonaise et française internationale (BGFI) Bank Gabon a suspendu Edgard Théophile Anon, de ses fonctions d’administrateur directeur général, rapporte un communiqué reçu mardi APA.

« Le conseil d’administration de BGFIBank Gabon, réuni ce jour, a désigné une nouvelle direction générale par intérim constituée de Monsieur Emmanuel Berre et de Madame Marie-Ange Ndoungou tous deux, directeur général adjoint », souligne le communiqué.

Cette décision intervient suite à la suspension du mandat d’administrateur directeur général de Monsieur Edgard Théophile Anon par le conseil d’administration.

« La nomination du nouveau directeur général se fera selon la procédure de recrutement des dirigeants en vigueur au sein du Groupe, le 10 mars 2017, date du prochain conseil d’administration », ajoute le communiqué.

Le conseil d’administration de BGFIBank Gabon assure également, « qu’en raison des fraudes perpétrées via certaines cartes Visa Prépayées, et qui continuent de faire l’objet d’investigation tant par les services de police, que par les services internes de la Banque, les mesures adéquates et immédiates ont été prises pour optimiser les procédures de contrôle et de sécurité afin de répondre aux exigences légitimes de notre clientèle ».

Il y a quelques jours, la BGFIBank déclarait avoir déjoué au Gabon, une opération de fraude à la carte Visa prépayée d’une grande ampleur.

Le top management de la banque indiquait qu’une enquête ouverte au Gabon et à l’international allait permettre certainement de déterminer l’origine et l’ampleur de la fraude.

La suspension de l’administrateur directeur générale de la filiale gabonaise entre sans doute en droite ligne de ces clarifications pour le premier groupe financier d’Afrique centrale présent dans onze pays en Afrique centrale, de l’Ouest et en France avec un total de bilan de plus de 4000 milliards de francs CFA en 2016.

