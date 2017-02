Gabon : La BGFI Bank victime d’une grande fraude

La Banque gabonaise et française internationale, BGFI Bank, a été victime d’une grande fraude à la carte Visa prépayée, a-t-on appris ce lundi auprès de cette institution bancaire.

« Notre filiale BGFIBank Gabon a été victime d’une fraude sur les cartes Visa prépayées. L’alerte a été donnée à temps ce qui a permis de stopper rapidement les intentions des hakers », déclare la banque dans un communiqué dont APA a reçu copie.

Selon les responsables de ce holding financier, le plus important de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) avec un total de bilan estimé à plus de 4000 milliards de FCFA en 2016, « une enquête est ouverte au Gabon et à l’international pour déterminer l’origine et l’ampleur de la fraude ».

Ce faisant, souligne le communiqué, « toutes les cartes Visa prépayées ont été immédiatement bloquées dans l’intérêt de nos clients. Nous demandons à nos clients détenteurs de ce produit d’être vigilants dans leurs transactions et de ne pas hésiter à transmettre à notre Service Clientèle toutes informations pertinentes en cas de doute ».

Présent de 11 pays, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et Sénégal, le Groupe BGFIBank assure qu’il travaille à annihiler au plus vite cette malversation.

© CAMERPOST avec © APA