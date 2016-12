Futsal : Le Cameroun redécouvre la discipline

Le tournoi Saint Fabien Mvogo Futsal 2016 se déroule depuis le 28 décembre, dans la ville de Yaoundé. Il regroupe plusieurs clubs de la Région du Centre

La manifestation sportive est rendue en 2016 à sa deuxième édition. Il s’agit de la seconde phase du regroupement des pratiquants de futsal. La phase initiale s’était déroulée dans les Départements du Centre. Le tournoi Saint Fabien Mvogo futsal 2016 réunit en quelque sorte les champions départementaux de la discipline.

La compétition doit en principe durer trois jours, du 28 au 30 décembre à Yaoundé. L’esplanade du Stade omnisport Ahmadou Ahidjo en est le cadre. Huit clubs y prennent part. Ils sont répartis dans deux poules. Le groupe A se compose des : National Mfandena 98, Tafi futsal, Sotransfer et Cefnkom fc. Dans le groupe B l’on retrouve : Réal de Mbangasina, Koba fc, Sianga fc etMaranatha de Ntui. Dix-huit rencontres de cette variante du football sont au programme. Le tournoi consiste dans un premier temps en une phase de poule. Une douzaine de matchs est au programme.

La seconde étape du tournoi de futsal est la phase de classement. Dans les détails le quatrième du groupe A sera aux prises avec celui du groupe B, pour les septième et huitième rangs du tournoi. De la même manière, l’opposition entre le troisième du groupe A et celui du groupe B permet de déterminer les cinquième et sixième. L’étape des ½ finales propose dans un premier temps, l’opposition entre le deuxième du groupe A et le leader de la poule B. L’autre ½ finale croisée met en présence le leader du groupe A et le second de l’autre poule. Deux rencontres clôturent le tournoi. Ce sont les finales d’or et d’argent. La finale d’or oppose les deux vainqueurs des ½ finales croisées, tandis que la finale d’argent est celle des deux vaincus.

Le tournoi de futsal est supervisé par Louis René Epé, Entraineur national de futsal du Cameroun depuis 2008. Il a pour but de booster cette discipline qui est comptée parmi les oubliées. L’expérience pourrait être renouvelée dans d’autres Régions du pays. Le Futsal est une discipline manifeste par le jeu au pied, à l’instar du football. Il s’en sépare par des règles spécifiques. Ce sont entre autres les dimensions de l’aire de jeu. Le terrain de futsal est beaucoup plus réduit, avec 25 mètres de long et 15 de large. De plus le ballon est plus petit et moins lourd (400 grammes environ). Une rencontre de futsal dure quarante minutes. Elle est divisée en deux périodes.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo