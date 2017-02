Cameroun : Mohamed Ibn Chambas condamne l’attaque mortelle contre une équipe de l’ONU

Selon des rapports préliminaires, un groupe armé inconnu a attaqué mardi 31 janvier 2017 vers 14 heures, l’équipe de l’Onu, a tué cinq personnes et a blessé plusieurs autres. Les victimes étaient un entrepreneur indépendant sous contrat avec l’Organisation des Nations Unies, trois ressortissants nigérians et un ressortissant camerounais. D’après un communiqué d’African Press Organization (Apo) publié le 1er février 2017 et parcouru par CAMERPOST, le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, condamne fermement l’attaque mortelle qui s’est produite hier contre une équipe de surveillance technique des Nations Unies qui menait, dans le cadre du mandat de la Commission Mixte Cameroun-Nigéria (CMCN), une mission le long de la frontière du Nigeria et du Cameroun, à proximité de Hosere Jongbi, près de Kontcha, Cameroun.

Par conséquent, Mohamed Ibn Chambas présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées. Il n’a pas manqué d’appeler les autorités du Cameroun et du Nigéria à prendre rapidement des mesures pour traduire en justice les auteurs de ces attentats. Meurtri, il réaffirme le rôle essentiel de la CMCN dans l’accomplissement de la démarcation de la frontière, conformément à l’arrêt de la Cour Internationale de Justice (CIJ), et à sa contribution à la stabilité et à la sécurité dans la région.

—

Bon à savoir : l’Organisation de la Presse Africaine (en anglais African Press Organization – APO) est une organisation internationale spécialisée dans la communication liée à l’Afrique (diffusion de communiqués de presse et relations presse). Elle n’est pas un syndicat de journalistes. L’APO ne définit pas son statut sur son site Internet. Selon ses dirigeants, elle est une ONG ; les activités qu’elles proposent sont cependant marchandes.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa