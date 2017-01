France : Lyon veut déjà se séparer du camerounais Nicolas Nkoulou

Le défenseur camerounais, arrivé à Lyon l’été dernier, pourrait voir son bail prendre fin très bientôt au regard de ses performances décevantes. L’actuel 4ème du championnat français est même déjà en contact avec un club anglais.

Actuellement à la Can au Gabon avec les lions indomptables qualifiés pour les demi-finale (face au Ghana 02 février), Nicolas Nkoulou a également une oreille à Lyon. Selon l’équipe, son club, l’Olympique Lyonnais souhaiterait se débarrasser de lui. Le plus rapidement possible d’ailleurs.

Recrue phare de Lyon l’été dernier, Nkoulou n’a pas du tout convaincu son entraineur Bruno Genesio. Celui-ci l’a aligné la dernière fois en championnat le 22 octobre dernier lors de la défaite face à Guingamp (1-3). Le camerounais (11 matchs en 22 journées) a non seulement perdu son statut mais aussi sa place au détriment des jeunes.

Arrivé pour remplacer le défenseur français Samuel Umtiti, transféré au Fc Barcelone, l’ancien Monégasque est déjà poussé vers la sortie par son club. D’après l’équipe, Lyon serait déjà entrée en contact avec Hull City. L’actuel 19ème de première league est visiblement très intéressé par le joueur. Mais pas Nkoulou, même si Lyon essaye de le convaincre d’y aller.

Les septuples champions de France, bien avant, auraient essuyé un refus du lion indomptable (3ème joueur le mieux payé du club avec 300 000 € par mois) d’une offre des Tigers, club mexicain. Toujours selon la même source le départ de l’ancien marseillais est peu probable. Parce-que c’est le dernier jour (31 janvier) du mercato hivernal et en plus son contrat court jusqu’en juin 2020.

Une situation difficile pour Nicolas Nkoulou qui a perdu également la confiance du sélectionneur camerounais, Hugo Broos, en sélection lors de la Coupe d’Afrique des nations en cours. Le sélectionneur des Lions indomptables a dit clairement qu’il ne compterait sur lui qu’à partir des quarts de finale. Mais jusqu’ici Nicolas n’a disputé que deux matchs (entré face au Burkina Faso et titulaire face au Gabon).

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga