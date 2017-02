France – Lyon : Bruno Génésio compte toujours sur le camerounais Nicolas Nkoulou

Ce que son entraineur, lui-même, a fait savoir dimanche soir sur Beinsport.

Nicolas Nkoulou vit des moments difficiles depuis le début de la saison dans son nouveau club, l’Olympique Lyonnais. Le camerounais n’a plus foulé l’aire de jeu depuis plusieurs journées de la ligue 1 française (13 matchs disputés en 26 journées). L’ancien Marseillais, arrivé pour combler le départ de Samuel Um Titi au Fc Barcelone, n’a pas favorablement répondu aux attentes du club. Bruno Génésio, visiblement déçu, l’a laissé sur le banc de touche au profit des jeunes de la réserve.

Ce qui a laissé croire que le patron du banc de touche Lyonnais n’a plus le lion indomptable dans ses plans. Dimanche sur la chaine Beinsport, Bruno Génésio, questionné sur à ce sujet, a fait savoir qu’il « compte sur tous les joueurs qui sont sous contrat avec l’OL. Il a eu un début de saison difficile, ensuite il y a eu la CAN. On a eu du mal à trouver de la stabilité en charnière centrale. Là, on aligne la même charnière deux fois de suite, on a l’impression que c’est un exploit. Nicolas fait partie du groupe, personne n’est écarté. »

Depuis son retour du Gabon, le champion d’Afrique n’a toujours pas retrouvé le terrain. Présent dans le groupe l’AZ Alkmaar en 16èmes de finale de la Ligue Europa, il n’était même sur la feuille de match. Pareille lors de la victoire de Lyon face à Dijon (4-2), à l’occasion de la 26ème journée du championnat.

L’entraineur français veut certainement rassurer « Nico » mais faut pas oublier que pendant la coupe d’Afrique des nations, les responsables du club avaient entamé des démarches pour se séparer de lui. On parlait alors des contacts avancés avec Hull City, club de première division anglaise, actuellement dans la zone de relégation. Nkoulou a refusé de quitter le club.

Le défenseur âgé de 26 ans s’est engagé avec Lyon pour une durée de quatre ans. Avec 300 000 euros par mois, il est le troisième joueur le mieux payé du club.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga