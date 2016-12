France – Élections présidentielles 2017 : L’Afrique, un enjeu majeur de la campagne de la gauche

Le parti socialiste a annoncé les couleurs de la continuité lors des primaires. Le candidat élu du parti commence à occuper l’espace.

La notion de rupture entretenue autrefois par François Hollande, c’est désormais du passé dans le camp conduit par François Fillon, candidat élu du parti socialiste. En effectuant son premier voyage hors de l’Europe, l’ancien premier a voulu donner le ton de sa mandature, si le choix des électeurs français lui était favorable, en mai prochain. Les visites au mali et au Niger sont symboliques.

Enjeux militaires

Les visites respectives du candidat de la gauche à la présidentielle de l’année prochaine au Niger le 17 décembre et au Mali, le 18 décembre revêtent un caractère éminemment sécuritaire. Au Niger, sont déployés 450 soldats sur la base aérienne de l’Opération Barkhane, 1 200 soldats au Mali sur les 3 500 hommes de l’Opération barkhane. Une opération lancée le 1er août en 2014 en remplacement de l’Opération Serval. Elle repose sur une approche stratégique, répondant à la logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne que sont, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad. Entre autres missions, les soldats français doivent appuyer les pays partenaires dans la lutte contre les mouvements terroristes, fournir du renseignement. Celui qui porte la tunique de prochain président de France entend intervenir dans la lutte armée contre le terrorisme. Pourtant, dans son camp, le désastre Libyen est un exemple à ne plus recommencer. Une critique en sibylline de la politique militaire de la droite dirigée par l’ancien président Nicolas Sarkozy qui après avoir ordonné des bombardements est reparti laissant, les ruines. La France de François Fillon, c’est une politique de la « ni ingérence, ni indifférence disproportionnée ». Selon Bernard Débré membre de sa campagne, leur champion est un apôtre du tropisme car l’Afrique est un continent totalement indispensable pour la France. Un continent d’avenir. Et la France ne doit pas rater d’être à ses côtés.

Enjeux économiques

L’agenda du candidat Fillon prévoit pour l’Afrique, une grille à double entrée. Le premier volet selon les membres de sa campagne, est focalisé sur le renforcement des accords entre entreprises françaises et africaines. Sur le plan spatial, l’accent est mis sur les pays de l’espace francophone dont l’histoire est un facteur de facilitation, mais qui malheureusement, depuis quelques temps la concurrence des puissances émergentes comme la chine, l’Inde et le Brésil ont fait perdre du terrain. Il s’agit de la reconquête du terrain perdu.

En second lieu, il faut accroitre l’aide au développement sur le modèle de la Françafrique. Cependant, une spécificité, celle du conditionnement. Il va reposer sur la démocratique. François Fillon veut une démocratie orientée vers la stabilité, à l’instar de ce qui a été fait en République Centrafricaine et au Mali où les groupes terroristes avaient tendances à établir un territoire de non-droit. Ici, c’est désormais des gouvernements élus et une stabilité presque réussie.

Un discours qui attend d’être suivi par les électeurs le jour du vote.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM